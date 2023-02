«La mia decisione è dovuta ai continui attacchi». È stato chiaro fin da subito il leader di Più Italia Fabrizio Pignalberi che attraverso una diretta Facebook ha annunciato di lasciare la presidenza del partito, tornando a fare il papà a tempo pieno. Una vita a destra, prima Pdl successivamente FdI fino al 2019. Pignalberi ha ribadito durante la diretta: «Arriverò comunque a trovare la verità». Si scusa con tutti i dirigenti, gli amici e in ultimo con la sua famiglia, continuando a ribadire che ad oggi non ha ancora compreso il motivo dell'eliminazione della sua candidatura alla presidenza della Regione Lazio. È un arrivederci e non un addio».