Giuseppe Conte e Donatella Bianchi fanno tappa a Frosinone e visitano un palazzo ristrutturato grazie al Superbonus in via Marco Tullio Cicerone. Una location non scelta a caso. Infatti, nel programma per le regionali della Bianchi c'è l'introduzione del Superbonus regionale «per rilanciare il settore edile in chiave green». Ma non solo. La candidata alla presidenza del Lazio ha parlato anche di reddito di cittadinanza regionale. Senza dimenticare la questione della discarica di via Le Lame. Mancano tre giorni al voto «il nostro è un progetto serio, concreto e non c'è possibilità di un voto disgiunto - ha detto il presidente Conte - I cittadini sono stanchi di promesse e vogliono la garanzia degli impegni presi».