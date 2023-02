I big e esponenti nazionali di Fratelli d'Italia in campo a sostegno di Antonello Iannarilli. Presenti mercoledì ad Alatri i deputati Chiara Colosimo, figura storica di FdI a livello nazionale, e il deputato e coordinatore provinciale Massimo Ruspandini. Ad aprire gli interventi proprio Ruspandini. «La presenza di Chiara Colosimo ha dichiarato - uno dei politici più importanti di Fratelli d'Italia e di tutta la nostra Nazione dimostra quanto ci teniamo al risultato di Fratelli d'Italia in questa Provincia. Perché ha un valore simbolico fortissimo, un valore fattivo. Veniamo da dieci anni di Governo Zingaretti che hanno purtroppo aumentato le distanze con la Capitale d'Italia. Ed è per questo che Antonello Iannarilli - ha continuato - può rappresentare quel valore aggiunto per la sua esperienza, per la sua forza e per quanto è amato su questo nostro territorio. Quel valore aggiunto che ci potrà consentire di arrivare a cifre che fino a qualche mese fa non erano auspicabili. Ora - ha concluso - siamo nella direzione giusta io credo che faremo un grandissimo risultato e Antonello Iannarilli ci stupirà ancora una volta».

Anche la Colosimo ha voluto esprimere un forte sostegno a Iannarilli. «Sto rivolgendo grande attenzione a questo territorio e Provincia e in questo specifico momento sono particolarmente felice di essere qui per Antonello Iannarilli, un valore aggiunto come ha detto Massimo Ruspandini, ma soprattutto la conferma che Fratelli d'Italia mette in campo sempre il miglior candidato possibile». Ha concluso gli interventi lo stesso candidato alla regione Lazio per Fratelli d'Italia Antonello Iannarilli. «Grazie per il valore aggiunto ma questo è dovuto alla mia esperienza. Ricordo che sono stato eletto tre volte consigliere regionale e ho per questo una grande esperienza soprattutto nel settore dell'agricoltura di cui tutti soltanto oggi si ricordano. Oggi – ha incalzato Iannarilli - siamo ad Alatri mia città natale e della mia carriera politica. Una città che è sempre stata fondamentale nelle mie elezioni dove ho sempre preso migliaia di voti e anche in questa elezione sono certo che farò un bel colpo. Avendo poi anche al fianco due parlamentari della nostra squadra di FdI come la Colosimo e Ruspandini che mi hanno accolto con entusiasmo tre anni fa per la mia esperienza. Con Ruspandini ho un legame particolare poi visto che è stato mio assessore alla Provincia dove sono stato l'ultimo eletto come presidente dai cittadini. Provincia che mi auguro possa riavere in futuro il voto dei suoi cittadini cambiando l'attuale legge elettorale».

Iannarilli ha poi rivolto ai presenti un appello: «Mancano pochi giorni al voto del 12 e 13 febbraio e ci auguriamo di ottenere un grande risultato elettorale come partito per dare ulteriore forza al Governo Nazionale guidato dalla nostra Giorgia Meloni che tanto sta facendo anche in ambito internazionale. Ottenere un grande risultato darà ancora più forza alla stessa Meloni. Noi, e io, ce la metteremo tutta con la speranza di tornare a governare la Regione visto che il nostro territorio ha tanti problemi. Ma una cosa è certa Antonello Iannarilli ci sarà».