«Con Pasquale Ciacciarelli per continuare l'opera di tutela e difesa dei piccoli comuni della Valle De Santi che il nostro consigliere ha profuso con notevole impegno in questi cinque anni. Un politico concreto, la cui carta d'identità sono i fatti e non le chiacchiere. Sempre pronto a rispondere al telefono e a risolvere i problemi degli amministratori locali, vere sentinelle del territorio. Questa Regione ha bisogno di una svolta, e soltanto con un uomo come Ciacciarelli in giunta sarà possibile». Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri di Sant'Andrea sul Garigliano Pontiero e De Simone e i consiglieri di Sant'Apollinare Broccoli e Palombo