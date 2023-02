Nell'ambito dell'iniziativa "La Regione che sarà", promossa dalla capolista del Partito Democratico di Frosinone, Sara Battisti, venerdì alle 12 nel comitato elettorale di Frosinone in via Aldo Moro 199, Nicola Zingaretti e Sara Battisti incontrano media e cittadini per Alessio D'Amato presidente.