«San Giorgio a Liri, un Comune di importanza strategica per il territorio che spesso viene lasciato nel dimenticatoio». Così Gabriele Picano, candidato al consiglio regionale con Fratelli d'Italia. «Eppure rappresenta da sempre un punto di riferimento sia a livello commerciale che industriale - aggiunge - Non solo. Le bellezze del territorio sono diventate negli anni luoghi di attrazione per gente che arriva anche da lontano, le acque del laghetto sono state protagoniste su riviste internazionali. Insomma un paese da potenziare e valorizzare».

Sono davvero tante le opportunità che Gabriele Picano vede in San Giorgio a Liri. «Un Comune che si trova tra il mare e la zona interna, punto di riferimento a livello commerciale per diversi settori tra cui quello delle calzature. Un Comune particolarmente vivo anche a livello culturale, con le numerose associazioni che animano la comunità, e con luoghi fantastici da cartolina - conclude - E allora immagino una valorizzazione ulteriore per potenziare il turismo, destinando maggiori fondi al Monumento Naturale. Un'occasione importante per creare magari occupazione per i giovani del territorio e non solo, a livello di accoglienza, in ambito culturale, enogastronomico e naturalistico. Un paese dalle mille potenzialità, che, sono convinto, può tornare ad avere quella centralità e quel ruolo strategico a cavallo delle province di Frosinone e Latina».