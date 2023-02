«Nella visione di Fratelli d'Italia e del premier Giorgia Meloni la famiglia assume un valore centrale. Crisi economica, occupazionale e demografica: negli ultimi decenni la situazione è andata solo a peggiorare. Così per le famiglie è diventato sempre più difficile affrontare la quotidianità. La nuova governance regionale dovrà aiutare le famiglie perché significa aiutare un intero territorio». Lo ha dichiarato Gabriele Picano, candidato alla carica di consigliere regionale del Lazio nella lista di Fratelli D'Italia.

«Molti sono i nuclei che vivono quasi sulla soglia della povertà. Mettere al mondo un figlio, adottare, progettare il futuro, come l'acquisto di una prima casa, per una giovane coppia diventano ostacoli insormontabili. Senza una famiglia alle spalle in molti non ce la fanno. E anche con la famiglia alle spalle diventa difficile. Ma le famiglie rappresentano il futuro e il motore della nostra provincia, della nostra regione - ha continuato Picano - Vanno quindi sostenute nel percorso di costruzione di una stabilità. Che si tratti di occupazione, welfare, assistenza all'infanzia o alla disabilità, ogni aspetto della quotidianità deve essere curato. Bisogna pensare a una rete di tutele, a punti di riferimento mirati, ai quali i cittadini possano rivolgersi. Forme di sussistenza sicuramente economiche, così come agevolazioni, incrementi su prestazioni già esistenti, maggiore offerta di servizi e assistenza. Aiutare le famiglie significa aiutare l'intera società e quindi il Paese - ha concluso - si parte dal locale per ripensare tutto il sistema, così come previsto da Fratelli d'Italia».

Gabriele Picano è impegnato in un tour che sta toccando tutti i comuni della provincia di Frosinone e che sta facendo il pienone in ogni tappa. La chiusura della campagna elettorale sarà a Cassino, dove è previsto un incontro con tutti gli amministratori e sostenitori del territorio della provincia di Frosinone.