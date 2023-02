A meno di una settimana dalle elezioni regionali del Lazio sono diversi gli esponenti politici che fanno cerchio a sostegno della candidatura del consigliere uscente della Lega Pasquale Ciacciarelli.

«Per un capoluogo protagonista e una provincia più forte sosterremo con tutte le nostre forze Pasquale Ciacciarelli - dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di Frosinone Dino Iannarilli e Giovanni Bortone e l'assessore Rossella Testa - Ha dimostrato, in questi cinque anni, totale devozione alla nostra terra, difendendola sempre dal malgoverno del centrosinistra. È ora di voltare pagina e affidare le chiavi della nostra Regione a una persona capace. Siamo al suo fianco per un risultato straordinario».

A sostegno di Ciacciarelli anche i consiglieri comunali di Veroli Giancaludio Diamanti, Laura D'onorio e Emanuela Cerelli: «Scrivere "Ciacciarelli" sulla scheda elettorale -dichiarano - significa rinnovare la fiducia a un uomo, prima che consigliere regionale uscente, concreto e affidabile, che in questi anni si è battuto per il nostro territorio ed è riuscito a veicolare finanziamenti sui comuni. Sosteniamo Pasquale con forza e determinazione, certi di un risultato eccellente, che lo porterà a governare processi importantissimi. A Veroli siamo al lavoro per ottenere quante più preferenze possibili».

«In questa tornata elettorale siamo convintamente al fianco dell'onorevole Pasquale Ciacciarelli - dichiarano, in una nota il consigliere comunale di Amaseno Vittorio De Lellis e Gianni Zomparelli - Un uomo del territorio, che in questi anni non ci ha mai fatto mancare la sua vicinanza. Siamo con lui per varare misure sempre più funzionali per i nostri agricoltori e per aiutare la filiera agroalimentare. Lo stiamo sostenendo con tutte le nostre forze - concludono - e siamo sicuri di ottenere un ottimo risultato ad Amaseno. Le persone premieranno chi fa e non chi parla e basta».