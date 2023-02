Gabriele Picano è candidato al consiglio regionale del Lazio con la lista di Fratelli d'Italia. Nel suo programma la sanità sarà centrale. «Meno dirigenti e più posti letto». Questa dovrebbe essere il mantra – secondo Picano – di una nuova riorganizzazione del settore. «Inutile dire che esiste una soluzione e che sia possibile realizzarla in uno, due mesi – ha aggiunto – È l'ottica che va cambiata, l'approccio. Dobbiamo ripensare la sanità rendendola di nuovo accessibile a tutti. Ed è a questo che voglio lavorare dal primo giorno della nuova legislatura regionale.

Le soluzioni alle criticità del sistema sanitario della provincia di Frosinone devono essere elaborate con persone competenti, con i professionisti del territorio che vivono da vicino le problematiche della rete ospedaliera e che possano contribuire, ognuno nel proprio ruolo e con le singole peculiarità, a riorganizzare il sistema, ad ottimizzare le risorse, a potenziare le strutture». Un'altra tematica importante è quella che riguarda l'ambiente.

«Sarebbe opportuno rilevare la correttezza degli sversamenti dei reflui industriali che confluiscono nei depuratori – ha proseguito – spesso fatiscenti e obsoleti e che rischiano di bloccare, con relativi danni sul profitto e l'occupazione realtà imprenditoriali già in difficoltà in questo periodo storico. La tutela dell'ambiente è una priorità direttamente collegata al benessere della popolazione. Per questo bisogna porre la massima attenzione a tutti i procedimenti e alle vicende che riguardano l'intera regione. Dalla bonifica effettiva delle aree a rischio alla qualità dell'aria». Soprattutto Gabriele Picano auspica «un rilancio del territorio per far rifiorire l'economia, crescere la propria famiglia e mettere le basi per imprese rispettose dell'ambiente circostante».