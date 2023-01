«La sanità della nostra provincia, oltre a garantire i servizi e le strutture necessarie affinché i cittadini possano curarsi velocemente e bene, deve necessariamente tutelare la dignità del paziente. Ecco perché serve potenziare i Pronto soccorso che, troppo spesso, fanno ancora registrare episodi di sovraffollamento e mancanza di barelle». Così il candidato al consiglio regionale del Lazio del Pd, Antonio Pompeo, affrontando il tema della sanità in provincia di Frosinone, di cui ha parlato spesso durante il tour "Strada Facendo" in diversi Comuni del territorio.

Rileva: «Abbiamo fatto passi avanti e con il grande lavoro del candidato presidente D'Amato, assessore alla sanità uscente, siamo stati la regione modello in Europa per la gestione del Covid. Ma c'è ancora da lavorare affinché il nostro territorio possa essere in linea con gli standard europei e permettere ai cittadini di trovare strutture, professionalità e macchinari negli ospedali della nostra provincia. Curarsi e farlo "a casa" non può essere una conquista: è un diritto per tutti». Un argomento centrale di tutti gli incontri della campagna elettorale. Con Pompeo anche Annalisa Paliotta (candidata del Pd al consiglio regionale del Lazio), medico chirurgo dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, che conosce da vicino criticità e limiti della situazione sanitaria.

Argomenta Antonio Pompeo: «Ai cittadini, ai malati e a chi deve sottoporsi ad accertamenti medici poco importa che la struttura si chiami casa della salute, ospedale di comunità, presidio o ambulatorio: a chi necessita di analisi, interventi e ricoveri interessa trovare un luogo in cui possa essere curato e al tempo stesso rispettato in una condizione di fragilità, di sofferenza e spesso di assoluta solitudine. La nostra sanità – ed è questo uno dei miei impegni prioritari in Regione – deve mettere al centro la persona. Ecco perché, ad esempio, i Pronto Soccorso devono essere potenziati e strutturati in modo da proteggere i pazienti: sono il luogo "sensibile" in cui le persone vengono accolte ma, purtroppo, spesso ancora "parcheggiate" perché mancano le barelle o perché in attesa di essere visitate. Il malato deve essere protetto e la sua dignità garantita, senza possibilità di deroghe perché il diritto alla salute va assicurato a qualsiasi costo».

Alessia Savo, candidata nella lista di Fratelli d'Italia, afferma: «Non posso che esprimere gratitudine nei confronti del comitato cittadino di Fratelli d'Italia, del segretario Fabio Tagliaferri per il loro sostegno. L'evento organizzato per mercoledì all'hotel Memmina, dal titolo "Un grande Capoluogo, per una grande Regione" mi darà certamente la possibilità di farmi conoscere, di confrontarmi con la gente su quei temi per me fondamentali, come sanità, ambiente, terza età, giovani. Argomenti che hanno sempre rappresentato le mie priorità amministrative. Rappresentare il mio territorio e la città capoluogo, che oggi mi vede tra i banchi del consiglio comunale, è per me un motivo di stimolo per fare sempre meglio. Aspetto tutti per un confronto su quelle che sono le priorità fondamentali per il rilancio del capoluogo. Ci sono tutte le condizioni per raggiungere un risultato importante, che rappresenterà il punto di partenza».