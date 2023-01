«L'accoglienza, la stima e l'affetto di questo territorio non mi sono mai mancati, negli otto anni alla guida della Provincia, ma quella a cui sto assistendo in questi giorni è una testimonianza di vicinanza e calore straordinaria che qualsiasi amministratore, politico e uomo dovrebbe provare nella vita». Così Antonio Pompeo, candidato al consiglio regionale nella lista del Partito Democratico, ex presidente della Provincia e già sindaco di Ferentino.

Prosegue Pompeo: «È esattamente questo che intendevo quando ho scelto personalmente la frase che contraddistingue la mia campagna elettorale "La forza del territorio". E giorno dopo giorno la sto sentendo crescere insieme a un entusiasmo che mi accompagna in questo percorso. È motivo di orgoglio e di soddisfazione sapere di aver fatto bene e di aver contribuito alla crescita e all'affermazione di una provincia che, oggi, vanta tanti primati. È così che voglio continuare a lavorare per questa terra ed è questo il modello di amministrazione che voglio portare in Regione perché i fatti, le persone, i risultati e gli obiettivi centrati in otto anni di Amministrazione provinciale e dieci da sindaco testimoniano che se si ascolta il territorio, se si interpretano i bisogni, se si vuole davvero contribuire alla crescita del piccolo Comune come della grande città, allora si può ricoprire ruoli di guida e rappresentanza di un'intera comunità».

Non nasconde l'entusiasmo e la determinazione Antonio Pompeo, in una campagna elettorale nella quale sta attraversando il territorio dappertutto. Insieme ad Alessandra Cecilia di Anagni e Annalisa Paliotta di Pontecorvo. Giovedì sera, in un incontro partecipato a Pastena, Pompeo ha sottolineato proprio «il crescendo di consensi intorno alla mia persona e all'idea di governo regionale che ho in mente, oltre a quella di un profondo cambiamento interno del partito».

Un tour, quello di Antonio Pompeo, che prosegue a ritmi serrati in tutto il territorio: ieri sera l'appuntamento a Coreno Ausonio al bar Cardillo; oggi incontrerà i cittadini di Monte San Giovanni Campano alle ore 17 presso "La Meridiana" e a seguire quelli di Arnara, alle ore 18, nella sala polifunzionale. Mentre stasera appuntamento a Piglio, nella terra del Cesanese, per un incontro a cui sarà presente anche il candidato presidente Alessio D'Amato. Domani, alle ore 11, appuntamento a Supino presso l'ArtCaffè. Poi alle 19 Pompeo sarà ad Anagni, presso l'agriturismo Giudici Tenuta Vico Moricino.

Afferma Pompeo: «Si tratta di una campagna elettorale piena di spunti. E ovviamente con una valenza politica fondamentale, sia sul piano regionale ma anche nazionale. Ho sempre sostenuto che gli amministratori locali e il territorio rappresentano il valore aggiunto. Lo confermo in un momento come questo. Teniamo presente altresì che a seguire ci sarà il congresso del Pd. Ed è un fatto che Stefano Bonaccini e Dario Nardella puntano da sempre sugli amministratori locali. Sto mettendo in campo tutte le mie capacità e il mio impegno affinché quanto fatto sinora possa essere trasferito in un livello istituzionale più alto da cui dare risposte ai bisogni dei cittadini».