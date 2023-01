«Credibilità, idee e concretezza. È questo quello che ci differenzia dal centrodestra». Il candidato alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato insieme alla capolista del Pd Sara Battisti, hanno incontrato questa mattina i medici della Asl di Frosinone a "Bar Minotti". Un evento incentrato sulla sanità durante il quale D'Amato ha parlato di edilizia sanitaria ma soprattutto «delle sfide portate a casa in questi anni di governo». E proprio per questo il candidato ha invitato a «non tornare indietro. Non dobbiamo consegnare le chiavi della Regione a una destra che rappresenta un mondo antico». Presenti anche i candidati Libero Mazzaroppi, Andrea Querqui, il leader di "Pensare Democratico" Francesco De Angelis e la consigliera Barbara Di Rollo.