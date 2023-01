Mancano quindici giorni al voto del 12 e 13 febbraio. Oggi a Frosinone ci saranno sia Francesco Rocca che Alessio D'Amato, candidati alla presidenza rispettivamente del centrodestra e del centrosinistra. Nell'ambito di due manifestazioni a poche ore di distanza l'una dall'altra.

D'Amato sulla sanità

Alle ore 12, presso il bar Minotti, Alessio D'Amato sarà protagonista dell'incontro organizzato da Sara Battisti (capolista del Pd in Ciociaria) sul tema "Il mondo della sanità". Lo slogan è "La Regione che sarà. Siamo quello in cui crediamo". Saranno presenti diversi medici e verrà fatto il punto della situazione sulle proposte di D'Amato e del centrosinistra per la sanità del futuro. Ha detto Alessio D'Amato: «I dati diffusi da Movimprese indicano il Lazio come la prima regione italiana per tasso di crescita delle imprese. Nonostante la crisi economica e sanitaria generata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, la nostra regione conferma un trend positivo di crescita economica grazie alla caparbietà dei nostri imprenditori e anche ad una tenace e continuativa strategia di investimenti portata avanti negli anni dalla nostra giunta regionale. Le buone politiche e i finanziamenti promossi hanno avuto effetti positivi, che oggi sono certificati e sotto gli occhi di tutti. Il mio obiettivo è quello di far correre ancor più velocemente non solo la Capitale, ma tutto il nostro territorio, per tornare ad essere locomotiva del Paese e regione leader in Europa. Sono certo che, sfruttando al meglio i fondi del Pnrr e tutti gli eventi di carattere internazionale in programma, a cominciare dal Giubileo, saremo in grado di centrare anche questo obiettivo con grande convinzione». Inevitabile che nel corso della manifestazione di oggi si parlerà anche della gestione dell'emergenza Covid da parte della Regione Lazio.

L'iniziativa di Rocca

Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, alle ore 15 sarà presso il Ginger Caffé Cucina di via John Fitzgerald Kennedy. Nei giorni scorsi, proprio a Frosinone, Francesco Rocca ha spiegato: «Sulla sanità peggio di così non si poteva fare. C'è da riportare un'assistenza sanitaria vicina ai cittadini e potenziare quella domiciliare. Ma soprattutto sarà essenziale usare meglio le nuove tecnologie, oggi il trasferimento dei pazienti viene ancora gestito via fax». E ancora: «Sicuramente rilanceremo l'ospedale di Frosinone. Per curarsi è importante non dover andare a Roma o addirittura fuori regione. Le idee sono molte e le risorse sono poche ma sicuramente riavvicineremo la sanità ai cittadini. Per me questo sarà l'impegno principale». Poi, a proposito dell'ambiente, ha affermato: «L'inquinamento ha raggiunto livelli insostenibili. Dovremo lavorare insieme alle aziende. Non possiamo permetterci che uno dei poli industriali più importanti del Lazio sia penalizzato». Sono argomenti centrali nella campagna elettorale di Francesco Rocca, che sicuramente insisterà.

La linea di Bianchi

Impegnata su più fronti anche Donatella Bianchi, candidata del Movimento Cinque Stelle alla presidenza della Regione Lazio. Nei giorni scorsi ha aderito alla campagna #soffriconnoi lanciata dal "Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord". Affrontando il tema delle difficoltà dei pendolari. Ha rilevato fra l'altro la Bianchi: «Ho parlato con decine di persone che mi hanno raccontato dei disagi quotidiani, di cosa significa per loro essere abbandonati dalle istituzioni. È un grido di rabbia e di esasperazione dovuto ad una situazione ormai non più sopportabile. Ogni giorno oltre 70.000 persone escono di casa per andare a lavoro, a scuola o all'università e sono costrette ad affrontare un'odissea tra ritardi, guasti, attese. Siamo pronti a dare una nuova centralità al sistema ferroviario regionale».

La situazione

Il precedente più vicino è quello del 4 marzo 2018. Nicola Zingaretti centrò il bis come Governatore nello stesso giorno in cui il centrosinistra a guida Pd crollò a livello nazionale. Nicola Zingaretti (centrosinistra) vinse con il 32,93% dei consensi, che furono 1.018.736. Stefano Parisi, candidato del centrodestra, ottenne 964.757 voti, pari al 31,18%. La candidata dei Cinque Stelle era Roberta Lombardi: 835.137 voti, il 26,99%. Le liste del centrodestra misero in fila 922.664 preferenze, raggiungendo il 36,37%. Il centrosinistra raccolse invece 867.393 voti, il 34,19%. In provincia di Frosinone, però, a prevalere fu Stefano Parisi: 102.129 voti, il 35,73%. Per Nicola Zingaretti 90.816 preferenze, il 31,77%. Roberta Lombardi di consensi ne raccolse 75.242 (26,32%). Cinque anni fa in Ciociaria i risultati dei partiti furono i seguenti: Movimento Cinque Stelle primo partito al 20,90%, con 52.702 voti. Quindi Partito Democratico al 20,21% (50.966 voti), Forza Italia al 17,57% (44.311), Lega all'11,21% (28.259), Fratelli d'Italia al 5,59% (14.100). Ricordiamo che in provincia di Frosinone i seggi che scattano in consiglio regionale sono 4.