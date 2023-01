Fabrizio Pignalberi lascia la candidatura alla presidenza della Regione Lazio. Lo ha annunciato ieri sera con un post su Facebook. «Fare un passo indietro non significa per forza aver fallito - ha scritto - soprattutto se lo facciamo con la consapevolezza che si tratta di una parentesi necessaria per portare avanti un progetto». Quindi i candidati in corsa restano cinque: Sonia Pecorilli, Francesco Rocca, Rosa Rinaldi, Donatella Bianchi e Alessio D'Amato.