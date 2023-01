I recenti sondaggi sulle prossime elezioni regionali del Lazio vedono in vantaggio il candidato di centrodestra alla presidenza Francesco Rocca. Ma non crede ai sondaggi Francesco De Angelis. Lo ha detto chiaramente ieri all'evento di presentazione dei candidati Sara Battisti, Libero Mazzaroppi e Andrea Querqui, sostenuti dalla corrente del Pd da lui guidata, Pensare democratico: «Loro vincono i sondaggi – ha detto – noi vinciamo le elezioni».

Difesa della sanità pubblica, diritto alla salute, diritto alla mobilità e al lavoro tra i temi centrali sui quali il Pd sta puntando in questa campagna elettorale e che anche ieri hanno portato all'attenzione della platea che ha riempito la sala del Dream cinema dedicata all'iniziativa "Per una Regione d'amare". «Difenderemo i diritti dei cittadini – ha sottolineato De Angelis – e in particolar modo il diritto al lavoro. Penso soprattutto ai giovani in cerca di occupazione. Il loro futuro è sempre più precario e noi dobbiamo offrire loro certezze. Vinceremo per la forza delle nostre idee grazie alla dimostrazione di buon governo che il centrosinistra ha dato in questi dieci anni alla Regione e grazie all'esempio di efficienza che il nostro candidato presidente Alessio D'Amato ha mostrato contro la drammatica emergenza del Covid».

«Abbiamo messo in campo la lista più forte che potevamo – ha commentato la consigliera regionale uscente e candidata capolista del Pd Sara Battisti – E ritengo che sia la più forte in tutte le circoscrizioni perché mette insieme esperienze amministrative e professionalità e un'ampia rappresentanza territoriale». Rilevando, poi, la grande partecipazione da parte dei cittadini alle iniziative elettorali, ha rimarcato come «questo testimoni che il lavoro fatto e il sostegno dato alle persone, in difficoltà a causa del Covid e poi della guerra, viene riconosciuto e premiato». Ha definito, infine, Francesco De Angelis il testimonial di una rivoluzione culturale: «Perché questa è una lista rinnovata – ha argomentato – E, soprattutto, il fatto che sia guidata da una donna è un bel messaggio per le bambine e le ragazze alle quali viene detto che le donne non possono ricoprire ruoli apicali. Invece con la determinazione, la fatica, il coraggio e l'impegno – ha concluso – anche le donne possono farlo».

Tra gli obiettivi principali di Andrea Querqui, il rafforzamento della sanità pubblica. «È un impegno che possiamo prendere – ha dichiarato – perché dietro di noi c'è un grande presidente. L'unico possibile per la nostra Regione. E in questo ambito ha già dimostrato di essere la persona più competente». Anche Libero Mazzaroppi ha ricordato il lavoro svolto da D'Amato nel suo ruolo di assessore alla sanità del Lazio. «Ha dimostrato di essere una persona molto capace nell'affrontare la più terribile delle emergenze che ha messo quasi in ginocchio lo Stato. E se ha vinto contro il Covid – ha chiosato – vincerà anche questa battaglia».

Sono intervenuti all'evento, tra gli altri, anche il deputato del Pd Matteo Orfini, la consigliera regionale Barbara Di Rollo e il segretario provinciale Luca Fantini, che ha voluto ringraziare i candidati Mazzaroppi e Querqui per essersi messi a disposizione della comunità, facendo una scelta non scontata, e la capolista Sara Battisti, la cui candidatura, ha detto, dà un segnale di riconoscimento del lavoro degli ultimi anni alla Regione.