Si infittisce ogni giorno di più l'agenda di appuntamenti e incontri di Antonio Pompeo, candidato al consiglio regionale del Lazio con la lista del Partito democratico, che sta attraversando il territorio da nord a sud della provincia di Frosinone in vista del voto di domenica 12 febbraio e lunedì 13. Un «viaggio straordinario» lo definisce Pompeo, accompagnato in ogni sua tappa da Annalisa Paliotta di Pontecorvo e Alessandra Cecilia di Anagni.

E proprio ad Anagni, in viale Regina Margherita, la candidata Alessandra Cecilia, ex assessore comunale, da tutti conosciuta come Lalla, martedì pomeriggio ha inaugurato il suo comitato elettorale. Erano presenti, oltre ad Antonio Pompeo, il segretario provinciale del Partito democratico, Luca Fantini, rappresentanti del partito e tanti cittadini e amici che, nonostante le temperature rigide, non hanno voluto far mancare il loro sostegno alla candidata locale.

«È sempre bello – è questo il commento di Antonio Pompeo dopo l'apertura del comitato elettorale – ricevere attestazioni di stima e affetto nei comuni e nelle città di un territorio che ormai conosco da anni e che ho imparato ad apprezzare nelle sue peculiarità nel corso dei due mandati da presidente della Provincia. Il calore delle persone, le tante testimonianze di apprezzamento e fiducia per il lavoro fatto sono per me motivo di grande orgoglio e la spinta più forte per quella che è una sfida entusiasmante, accanto ad Alessandra e Annalisa. In occasione dell'inaugurazione del comitato di Lalla - prosegue Antonio Pompeo - la città di Anagni ci ha fatto sentire tutto il suo calore e il suo grande sostegno e noi siamo convinti che tutto questo si tradurrà in un lungo e straordinario percorso insieme. Avanti così». La campagna elettorale per le regionali continua.