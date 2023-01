Mancano diciotto giorni all'ora della verità: per le regionali del Lazio si vota il 12 e 13 febbraio. Nei sondaggi continua ad essere davanti Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza.

La rilevazione di Index

C'è il sondaggio realizzato da IndexResearch: committente e acquirente Piazza Pulita, il programma televisivo di Corrado Formigli in onda il giovedì su La7. Lo studio è stato realizzato dal 10 al 18 gennaio scorsi. Sono state 800 le interviste complete realizzate per il Lazio. Attraverso la metodologia Cati-Cami-Cawi con questionario strutturato. I non rispondenti sono stati 4.827. Francesco Rocca (centrodestra) è al 44%, Alessio D'Amato (centrosinistra) al 36%, Donatella Bianchi (Movimento Cinque Stelle) al 16%. Quindi gli altri candidati sono testati al 4%. Sul versante delle coalizioni, quella di centrodestra al 45,2%. Centrosinistra al 35,6%. Mentre Cinque Stelle e Polo Progressista al 15,8%. Gli altri partiti e liste civiche sono date al 3,4%.

I confronti

Nei giorni scorsi ci sono stati altri sondaggi relativamente alle regionali del Lazio. Uno realizzato da Tecné per l'agenzia Dire. Le interviste svolte dal 13 al 16 gennaio su un campione di 1.000 persone rispondenti. Il totale dei contatti è stato 6.912: hanno risposto in 1.000 (14,5%), 5.912 (85,5%) i rifiuti-sostituzioni. Utilizzato il metodo Cati-Cawi per la raccolta delle informazioni. Francesco Rocca al 46%, Alessio D'Amato al 35%. Donatella Bianchi al 16%. Quindi gli altri candidati alla presidenza della Regione sarebbero al 3%. La coalizione di centrodestra arriva al 46%, Movimento Cinque Stelle e Polo Progressista al 16,5%. Le liste del centrosinistra al 34,5%. Poi ci sono i partiti. Nel centrodestra Fratelli d'Italia al 34%, Forza Italia al 5,5%, Lega al 5%, mentre le altre liste della coalizione raggiungerebbero l'1,5%. Il Movimento Cinque Stelle al 15%, Polo Progressista all'1,5%. Quindi il centrosinistra: Partito Democratico al 17%, Azione-Italia Viva all'8%, Verdi-Sinistra al 3,5%, Più Europa al 3%, altre forze del centrosinistra al 3%. Stessa percentuale, 3%, per quanto riguarda gli altri partiti in corsa per le regionali del 12 e 13 febbraio prossimi. Quindi il sondaggio realizzato da Izi e pubblicato dal quotidiano La Repubblica. Con interviste realizzate dal 13 al 15 gennaio e sempre su un campione di 1.000 persone rispondenti (1.008 per la precisione). Francesco Rocca (centrodestra) al 41,5%, Alessio D'Amato (centrosinistra) al 36,3%, Donatella Bianchi (Movimento Cinque Stelle) al 18,9%. Quindi il 3,3% sotto la voce "altri candidati". Mentre per i partiti, Fratelli d'Italia al 29,7%, Forza Italia al 6,8%, quindi la Lega al 5,2%. Le civiche di Rocca sono testate all'1,9%, Udc all'1,3%, Noi Moderati a 0,5%. Il Partito Democratico è al 18,7%, Italia Viva e Azione al 5,6%, Più Europa al 3,7%, Verdi-Sinistra al 4,4%, Demos allo 0,9%, civiche di D'Amato allo 0,9%. Il Movimento Cinque Stelle è al 17,6%, il Polo Progressista (che sostiene Bianchi) allo 0,7%. C'è poi il 2,1% riferibile alle liste di altri candidati. Astensioni al 30,1%.

La volata finale

I candidati alla presidenza della Regione Lazio sono sei: Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano), Francesco Rocca (centrodestra), Rosa Rinaldi (Unione Popolare), Donatella Bianchi (Movimento Cinque Stelle), Alessio D'Amato (centrosinistra), Fabrizio Pignalberi (Quarto Polo e lista Pignalberi presidente). Il sistema elettorale è a turno unico, senza ballottaggio. Sono tutti consapevoli che il risultato del Lazio sarà molto importante sul piano politico, anche a livello nazionale. Con il centrodestra che cercherà di invertire un trend che va avanti da dieci anni, considerando il doppio successo consecutivo di Nicola Zingaretti. Dal canto suo il Pd sa che una eventuale sconfitta chiuderebbe una stagione caratterizzata da un'intera classe dirigente. Anche se Alessio D'Amato è convinto di potersela giocare punto a punto. Il Movimento Cinque Stelle vuole dimostrare di essere indispensabile nel campo progressista. Poi c'è la partita per il consiglio regionale: in provincia di Frosinone ci sono 19 liste e 114 candidati. A disposizione 4 seggi.