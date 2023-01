"Per una regione d'amare". Questo il titolo dell'iniziativa in programma domani pomeriggio, alle 18, al cinema "Le Fornaci" di Frosinone.

Un evento voluto e organizzato da Francesco De Angelis e Pensare Democratico in occasione delle prossime consultazioni regionali. I tre candidati, della lista del Partito Democratico e a sostegno del candidato presidente Alessio D'Amato, saranno presenti all'evento insieme allo stesso De Angelis. Porteranno inoltre i loro saluti il segretario provinciale del Partito Democratico, Luca Fantini, e la consigliera regionale Barbara Di Rollo.

«Tre candidature che racchiudono impegno, passione, grandi capacità e amore per il territorio – ha commentato Francesco De Angelis – Sara Battisti ha già avuto modo di dimostrare tutto il suo valore in questi cinque anni in cui ha ricoperto il ruolo di consigliera regionale. Andrea Querqui è un giovane consigliere comunale di Ceccano, pronto a spendersi sul territorio a difesa dell'ambiente e di tutti i cittadini. Il Partito Democratico ha scommesso su di lui. Sulle sue capacità, sulla sua onestà, sul suo attaccamento a questa provincia. La sua è un'ottima candidatura. "Avanti insieme" è invece il motto scelto da Libero Mazzaroppi per queste elezioni regionali. Avanti insieme vuol dire fare squadra sempre, nell'interesse esclusivo del territorio. Una cosa che Libero è già abituato a fare da tempo, nel suo ruolo di sindaco di Aquino. Lo conosco da anni e posso dire tranquillamente che in lui convivono la consapevolezza di un amministratore esperto e l'entusiasmo di un ragazzo. E allora forza e un grande in bocca al lupo a tutti e tre. Venite ad ascoltarli venerdì sera».