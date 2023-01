I giovani restano fuori dalle liste in corsa per le prossime elezioni regionali del Lazio. Soprattutto nei grandi partiti. La più giovane in assoluto è Giulia Pignalberi, nipote del candidato alla presidenza Fabrizio Pignalberi. Ha diciannove anni ed è in lizza con "Quarto Polo per l'Italia". Per la provincia di Frosinone sono state depositate diciannove liste e i candidati per un posto da consigliere regionale sono 114. Tra questi gli under 30 sono cinque, fermi solo al 4%.

Della generazione Z sono solo due le ragazze in campo per Alessio D'Amato. Arianna Fratangeli, classe 2001, candidata con il Terzo Polo, e Sara Scampini, 22 anni, capolista di Più Europa. Sempre a sinistra, ma a sostegno di Rosa Rinaldi, il partito Unione Popolare schiera Fabio Sciatore, classe 1993, come candidato più giovane.

Nessun ventenne, invece, nelle liste del centrodestra che sostengono Francesco Rocca. La più giovane è con la Lega, Maria Veronica Rossi di 34 anni. La lista dei Cinque Stelle preferisce la fascia media. Il suo candidato più giovane, per Donatella Bianchi presidente, è Nader Al Khatib di 36 anni.

Tra tutti i candidati il più anziano è Guerino Inglesi, settantasette anni, schierato con il Partito Comunista che sostiene per la presidenza Sonia Pecorilli. Subito dopo, sempre a sinistra ma con Democrazia Solidale – Demos con D'Amato, c'è Massimo Natalia, classe 1952, a sostegno di Alessio D'Amato.

Liste e partiti

Tra i diversi schieramenti "Quarto Polo per l'Italia" è quella con i candidati più giovani. Ha una media di 37 anni. La lista sostiene il candidato alla presidenza Fabrizio Pignalberi. La più anziana invece è quella del Partito Comunista. Per Rocca presidente la lista più giovane è quella schierata dalla Lega, che mantiene una media di 42 anni. La più anziana è Unione di Centro. Nel centrosinistra, invece, con D'Amato la più giovane è il Terzo Polo mentre è Demos la più anziana.

Nuovi ingressi e riconferme

Tra le novità, candidata con la Lega c'è Maria Veronica Rossi, coordinatrice dei giovani. Con il Partito Comunista Italiano Irina Federico, figlia dello storico e politico Maurizio scomparso questa estate.

Tra le riconferme c'è Sara Battisti eletta cinque anni fa sempre con la lista del Pd. Un altro consigliere regionale uscente è Pasquale Ciacciarelli. Nelle ultime elezioni era stato eletto con Forza Italia, oggi corre con il Carroccio. Con il Movimento Cinque Stelle torna in campo anche Loreto Marcelli. Con Fratelli d'Italia c'è Antonello Iannarilli, ex deputato della Repubblica eletto prima con Forza Italia e poi con il Popolo della Libertà, oggi è consigliere comunale di Alatri. E Alessia Savo, che nell'ultima elezione ha sfiorato l'elezione con la Lega ed è stata eletta lo scorso giugno consigliere comunale di Frosinone. È candidata con Fratelli d'Italia.