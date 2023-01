Fratelli d'Italia ci crede e scende in campo con una lista «forte con candidatati che vantano una lunga esperienza amministrativa». Questa mattina la presentazione a Frosinone al "Caffè Minotti". Il coordinatore provinciale e deputato Massimo Ruspandini non ha dubbi e annuncia un cambio di rotta per il territorio qualora il centrodestra dovesse uscire vittorioso dalle prossime elezioni del 12 e 13 febbraio.

In corsa per un posto da consigliere regionale ci sono Nadia Belli, Simona Castagna, Antonello Iannarilli, Daniele Maura, Gabriele Picano e Alessia Savo. Presente anche il coordinatore regionale Paolo Trancassini che ha colto l'occasione per fare il punto sulla politica nazionale e messo in risalto i risultati ottenuti dal governo. «Su questa linea andremo a governare il Lazio con un ottimo presidente che darà solamente risposte ai cittadini del territorio».