Nel 1995 ci fu la prima elezione diretta del presidente della Regione Lazio. Vinse Piero Badaloni (centrosinistra). Si ebbe immediatamente la percezione che questa consultazione sarebbe diventata centrale nelle dinamiche politiche nazionali ma pure provinciali e locali. Dopo quella di Badaloni ci sono state le vittorie di Francesco Storace (centrodestra), Piero Marrazzo (centrosinistra), Renata Polverini (centrodestra) e Nicola Zingaretti (centrosinistra). L'unico ad effettuare due mandati consecutivi.

La valenza politica è sempre stata rilevante: il successo di Storace mise in crisi il Govermo D'Alema, Silvio Berlusconi fece un'autentica impresa con l'affermazione di Renata Polverini, Nicola Zingaretti cinque anni fa è stato capace di cogliere un risultato enorme nello stesso giorno del crollo alle politiche del Pd. Mai "letture" banali quindi. A livello provinciale stesso discorso: le regionali hanno contribuito a rafforzare le leadership politiche nei territori. Per fare due esempi nel Partito Democratico: Francesco De Angelis prima e Francesco Scalia dopo. Entrambi assessori e consiglieri.

Mentre in Forza Italia Antonello Iannarilli e Alfredo Pallone hanno lasciato il segno per anni. Come Alessandro Foglietta in Alleanza Nazionale ed Anna Teresa Formisano e Angelo D'Ovidio nel Ccd-Udc. In tempi più recenti Mario Abbruzzese (Forza Italia) e Mauro Buschini (Pd) hanno ricoperto il ruolo di presidente del consiglio regionale. Sono soltanto alcuni dei nomi di consiglieri regionali della Ciociaria eletti in questi anni. Ce ne sono stati tanti altri. Gli orizzonti della politica sono cambiati molto dal 1995 ad oggi. Ma le regionali restano centrali e sono un "termometro" formidabile per misurare le leadership e il consenso dei partiti.

Quest'anno c'è la consapevolezza che il risultato del Lazio andrà ad influenzare molti processi politici nazionali. Il congresso del Partito Democratico innanzitutto, con le primarie di fine febbraio che indicheranno il successore di Enrico Letta. Proprio dalle percentuali nel Lazio Giuseppe Conte capirà fin dove potrà arrivare il Movimento Cinque Stelle. Nel centrodestra riflettori sui rapporti di forza. Ma non solo, perché Francesco Rocca è stato fortemente voluto da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e presidente del consiglio. Inevitabili dunque i riflessi del risultato anche sul Governo.

L'incognita dell'astensione andrà valutata. Certamente però il risultato delle politiche di settembre 2022 dice chiaramente che del calo dell'affluenza non risente il centrodestra. C'è da aggiungere che in meno di un anno ci sono state le comunali, le politiche e adesso le regionali. E c'è ormai uno "zoccolo duro" di elettorato disilluso e perfino disincantato, che non si riconosce in alcuna offerta politica in campo. Infine, il meccanismo della selezione delle candidature. Alle politiche il sistema elettorale non consente spazi: decidono le segreterie nazionali dei partiti. La posizione in lista (nei collegi proporzionali) e l'inserimento nel maggioritario decidono già chi verrà eletto, chi può giocarsela e chi è fuori.

Alle regionali resta forte l'imprimatur del partito e ad essere determinanti sono gli equilibri interni e le decisioni dei leader (regionali e provinciali). Però comunque la presenza di più candidati apre degli spazi. Mancano quattro settimane esatte al voto. Nelle segreterie provinciali dei partiti il clima è da esame. Di maturità.