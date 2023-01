Un mese alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio. La campagna elettorale è già nel vivo e si susseguono gli appuntamenti con i candidati. Domani, alle 17, nella piazzetta Salus in via dei Villini a Fiuggi, il candidato presidente del centrosinistra, Alessio D'Amato, parteciperà all'inaugurazione del comitato elettorale della capolista del Partito democratico di Frosinone, Sara Battisti. «Ringrazio i tanti volontari che animeranno i miei comitati- spiega Battisti - che saranno veri punti di incontro e confronto. Racconteremo con orgoglio quanto fatto in questi anni per il Lazio e per la provincia di Frosinone e le proposte per "La regione che sarà", un programma con idee chiare e vicine ai problemi delle persone. Quella della Regione è una sfida decisiva - conclude - che vogliamo vincere per non regalare una istituzione tornata credibile con la nostra amministrazione a una destra che già sta mostrando una totale inadeguatezza al governo nazionale».

È fissato per domani, alle 10.30 alle Terme di Pompeo a Ferentino, anche l'appuntamento per l'apertura della campagna elettorale di Antonio Pompeo. Sarà presente il sindaco di Firenze, Dario Nardella. «Un viaggio straordinario - dice Pompeo - che ho iniziato come amministratore comunale, proseguito come presidente della Provincia e delle Province del Lazio e che voglio continuare a livello regionale. Quello messo in campo si è rivelato un esempio di amministrazione determinante per il territorio, con l'obiettivo di avvicinare la politica ai comuni e ricreare e rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. I risultati che mi onoro di aver raggiunto – conclude - sono tanti ma non ancora abbastanza: se i cittadini continueranno a dimostrarmi stima, affetto e fiducia, sono certo che le loro esigenze troveranno risposte».