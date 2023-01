Il lungo conto alla rovescia è terminato: oggi (8-20) e domani (8-12) si presentano le liste dei candidati alla presidenza e al consiglio regionale del Lazio. Dopo inizierà ufficialmente la campagna elettorale, destinata a terminare con il voto del 12 e 13 febbraio prossimi. Sono 4 i consiglieri regionali uscenti della provincia di Frosinone: Sara Battisti (Pd), Pasquale Ciacciarelli (Lega: ma nel 2018 fu eletto in Forza Italia) e Loreto Marcelli (Movimento Cinque Stelle) sono in campo per la conferma. Mauro Buschini (Pd), dopo due legislatura regionali, è adesso presidente dell'Egato dei rifiuti. Il quadro è abbastanza definito e in questi ultimi giorni i partiti hanno presentato le rispettive squadre. Nella notte le ultime limature nel corso di riunioni fiume per stabilire altresì le strategie. Cercando di fare i conti su voti, preferenze e percentuali, tutte condizioni necessarie per ottenere l'attribuzione di un seggio. La frontiera è questa.

Fratelli d'Italia

In Fratelli d'Italia concorreranno Daniele Maura (consigliere provinciale), Gabriele Picano (vicecoordinatore provinciale del partito), Antonello Iannarilli (ex parlamentare e già assessore regionale), Nadia Belli (consigliere comunale di Pontecorvo), Alessia Savo (ex sindaco di Torrice e consigliere comunale di Frosinone), Simona Castagna, esponente sorana del partito. Erano in tanti ad ambire ad una candidatura alle regionali. Perfettamente normale se si considera che il partito di Giorgia Meloni vola nei sondaggi e quindi parte con i favori del pronostico. Alla fine il deputato e coordinatore provinciale Massimo Ruspandini ha trovato una sintesi che copre l'intero territorio.

Lega

La lista della Lega è stata presentata ieri a Roma alla presenza del ministro e leader nazionale Matteo Salvini, del sottosegretario e coordinatore regionale Claudio Durigon e del deputato e coordinatore provinciale Nicola Ottaviani. Nella lista del Carroccio ci saranno Pasquale Ciacciarelli (consigliere regionale e responsabile provinciale dell'organizzazione della Lega), Andrea Amata (consigliere provinciale),Francesca Chiappini (consigliere comunale della Lista per Frosinone e più votata in assoluto alle amministrative del capoluogo), Maria Veronica Rossi (prima dei non eletti alle europee e responsabile dei Giovani del partito nel territorio), Veronica Di Ruscio (ex assessore del Comune di Sora), Marco Corsi (consigliere comunale di Ceccano). La Lega intende raggiungere l'obiettivo della conferma di un consigliere regionale in Ciociaria. Dice Pasquale Ciacciarelli: «Oggi (ndr: ieri per chi legge), presso l'hotel Barcelo Aran Mantegna a Roma, ho accettato, dopo i miei cinque anni di esperienza, di nuovo la candidatura a consigliere regionale del Lazio nella lista della Lega. Era doveroso per portare avanti il grande lavoro di questi anni, e per ridare alla provincia di Frosinone il ruolo che merita nel Lazio».

Forza Italia

Nella lista degli "azzurri" ci saranno sicuramente Rossella Chiusaroli (subcommissario provinciale del partito), Gianluca Quadrini (consigliere provinciale), Giuseppe Sacco (sindaco di Roccasecca) e Samuel Battaglini (consigliere comunale di Patrica).

Partito Democratico

Tutto definito da tempo nel Partito Democratico: Sara Battisti (consigliere e vicesegretario regionale del partito), Antonio Pompeo (ex presidente della Provincia), Libero Mazzaroppi (sindaco di Aquino), Andrea Querqui (consigliere comunale di Ceccano), Annalisa Paliotta (consigliere comunale di Pontecorvo) e Alessandra Cecilia (ex assessore comunale di Anagni).

Demos

A sostegno di Alessio D'Amato anche la lista di Demos di Paolo Ciani. Sarà composta dal leader provinciale Luigi Maccaro, Manuela Maliziola (già sindaco di Ceccano), Maria Grazia Baldanzi (ex amministratore di Frosinone), Massimo Natalia (di Anagni), Bruno Pietrobono (di Ala tri) e Silvia Tusei, vicesindaco di Villa Latina.

Verdi e Sinistra

La lista "Verdi e Sinistra"(che sostiene la candidatura alla presidenza di Alessio D'Amato) è composta da Europa Verde, Possibile e il gruppo Sinistra Civica Ecologista, che si ritrova sulle posizioni dell'eurodeputato Massimiliano Smeriglio. Ci sono anche gruppi e reti civiche del mondo ecologista e non solo. I candidati della provincia di Frosinone sono il consigliere provinciale Luigi Vacana, ma anche Maurizio Morelli, Fabiola Corbi, Barbara Papa, Stefano Lucarelli, Emanuela De Persis. Movimento Cinque Stelle La candidata alla presidenza della Regione Lazio è Donatella Bianchi. La lista provinciale è stata definita sulla base dell'esito della consultazione online, tenendo conto pure di qualche passo indietro arrivato successivamente. Ad ogni modo questa è la lista dei pentastellati in provincia di Frosinone: Loreto Marcelli (capogruppo regionale del Movimento), Enrica Segneri (ex parlamentare nella scorsa legislatura), Michela Spaziani, Nader Al Khatib, Stella Andreini e Domenico Natale. Sinistra Italiana A sostegno di Donatella Bianchi anche la lista di Sinistra Italiana Nei giorni scorsi i leader di Sinistra Italiana, a firma Ahmed Mohamed Elmahdy (segretario provinciale) e Gianni Nardone (segretario organizzativo provinciale) hanno comunicato la composizione della lista per le regionali. I nomi indicati sono: Giuseppina Bonaviri, Orlando Cervoni, Eleonora Maini, Renato De Sanctis, Elisabetta Norci, Cristiano Grimaldi. Sottolineando: «In accordo con il "Coordinamento 2050. Civico, Ecologista e di Sinistra" di Stefano Fassina, abbiamo costituito una compagine denominata: il Polo Progressista, civici per Bianchi presidente, di Sinistra e Ecologista. Andremo in alleanza col Movimento 5 Stelle provando a realizzare un progetto alternativo alle Destre, nonché al Pd ed ai suoi alleati». Terzo Polo

Il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi appoggia la candidatura alla presidenza di Alessio D'Amato. In lista ci saranno, in quota Azione, Massimiliano Quadrini (sindaco di Isola del Liri) Barbara Alifuoco (assessore comunale di Cassino) e Arianna Fratangeli (studentessa universitaria di Frosinone). Per Italia Viva Maurizio Maggi, di Alatri. Partito Comunista Italiano Il candidato presidente è Sonia Pecorilli. In provincia di Frosinone la lista del Pci sarà formata da Bruno Barbona, Irina Federico, Stefania Giannitti, Guerino Inglesi, Loreto Vacca, Antonietta Vasetti. Tutto pronto per la grande corsa. Rien ne va plus.