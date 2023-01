Attenzione ai colpi di coda. E di scena. Un classico nella fase dell'ultimazione delle liste. Quando può succedere che c'è un inserimento, e di conseguenza un'esclusione, sul filo di lana. Le sorprese sono dietro l'angolo.

Fratelli d'Italia e Lega

La situazione all'interno di Fratelli d'Italia e della Lega è, come dicono gli addetti ai lavori, quasi definita. È esattamente quel "quasi", però, che fa capire come in realtà qualche margine di manovra ancora esiste. La lista della Lega dovrebbe essere formata da Pasquale Ciacciarelli (consigliere regionale e responsabile provinciale dell'organizzazione del Carroccio), Andrea Amata (consigliere provinciale), Francesca Chiappini (consigliere comunale della Lista per Frosinone), Maria Veronica Rossi (prima dei non eletti alle europee e responsabile dei Giovani del partito), Veronica Di Ruscio (ex assessore del Comune di Sora), Marco Corsi (consigliere comunale di Ceccano). Mentre la squadra di Fratelli d'Italia potrebbe essere la seguente: Daniele Maura (consigliere provinciale), Gabriele Picano (vicecoordinatore provinciale del partito), Antonello Iannarilli (ex parlamentare e già assessore regionale), Nadia Belli (consigliere comunale di Pontecorvo), Alessia Savo (ex sindaco di Torrice e consigliere comunale di Frosinone), Simona Castagna, esponente sorana del partito. Ma, come dicevamo, la partita non è ancora chiusa. Fabio Tagliaferri, assessore comunale di Frosinone, si sta giocando le sue carte. C'è quindi Riccardo Roscia, già sindaco di Pontecorvo: in queste ultime ore il suo nome è stato accostato pure all'Udc. Però bisognerà attendere. Ci sono quindi Federica Aceto e Ginevra Bianchini, entrambe assessori di Ceccano. In ogni caso la candidatura nella Lega di Marco Corsi ha scatenato una raffica di prese di posizione. Facendo riemergere ancora una volta l'eterna partita a scacchi tra i leader provinciali di FdI e Lega, vale a dire Massimo Ruspandini e Nicola Ottaviani. Una contrapposizione che sta caratterizzando ormai da mesi le dinamiche interne al centrodestra. In particolar modo alle provinciali di dicembre.

Forza Italia e centristi

La novità più clamorosa riguarda Gianluca Quadrini, consigliere provinciale del Gruppo Misto. Sarebbe ad un passo dalla candidatura alle regionali nella lista di Forza Italia, partito del quale è stato vicecoordinatore nel Lazio prima dello scontro con il senatore Claudio Fazzone. In politica però nessuno si meraviglia davvero di nulla. In campo per gli "azzurri" il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco e Samuel Battaglini, consigliere comunale di Patrica. Oltre naturalmente a Rossella Chiusaroli, una dei tre subcommissari provinciali del partito, fedelissima di Fazzone. Nel recente passato tra Rossella Chiusaroli e Gianluca Quadrini non sono mancate polemiche molto forti, ma è evidente che l'iniziativa di candidare il consigliere provinciale avrebbe l'imprimatur di Fazzone. Sarebbe quindi il coordinatore regionale a favorire la tregua. Alle regionali non si candiderà Adriano Piacentini, assessore comunale di Frosinone e anche lui subcommissario del partito. Resta da capire a questo punto come si muoverà l'Udc: nei giorni scorsi i nomi in pole position erano sembrati quelli di Gianluca Quadrini e Riccardo Roscia. C'è quindi la lista Noi Moderati: Carmine Di Mambro e Marcello Giorgi le opzioni che vanno per la maggiore in questo momento.

Demos, Psi e Lista D'Amato

Demos di Paolo Ciani ha intenzione di presentare una propria lista a sostegno della candidatura di Alessio D'Amato. Le ipotesi sul tavolo sono quelle di Luigi Maccaro e Manuela Maliziola. Nelle ultime ore si parla molto anche di Manuela Cerqua. Intanto il segretario regionale del Partito Socialista Italiano Gianfranco Schietroma sta chiudendo il cerchio sulla composizione della lista. La certezza è rappresentatata dalla discesa in campo di Massimo Calicchia, segretario provinciale del partito. Si sta lavorando anche alla lista "civica" del candidato presidente Alessio D'Amato. Tra i nomi che stanno circolando spicca quello di Giuseppina Bonaviri: professionista di primo livello, personalità autorevolissima del mondo della cultura e del sociale. Già candidata a sindaco di Frosinone, ha un percorso importante nel Pd.

Terzo Polo

Il sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini (Azione) ha sottoscritto ieri l'accettazione della candidatura. Ha detto: «Ho firmato la mia candidatura per il Consiglio regionale del Lazio. La direzione del partito di Azione mi ha indicato come capolista ed è per me un grande onore a cui dedicherò tutte le mie energie. Non è stato per me solo un atto formale ma ho sentito la grande responsabilità derivante dall'impegno preso nei confronti di ognuno di voi e per questo territorio che amo. Insieme, pronti a partire». In quota Azione anche Barbara Alifuoco, assessore comunale di Cassino. Sempre per il partito di Calenda c'è il nome di Arianna Fratangeli, giovane del capoluogo. Per Italia Viva l'unica indicazione certa è Maurizio Maggi, di Alatri. Per il resto, quadro da definire.

Movimento Cinque Stelle

Nei giorni scorsi la consultazione in rete attraverso lo strumento "skyvote". Si attende l'ufficializzazione della lista, nella quale dovranno esserci 6 candidati, 3 uomini e 3 donne. La composizione dovrebbe essere questa: Loreto Marcelli, Enrica Segneri, Michela Spaziani, Nader Al Khatib, Stella Andreini e Massimiliano Evangelista. Anche in questo caso però bisognerà attendere l'ufficializzazione.

Conto alla rovescia

Mancano quattro giorni al termine ultimo. Le liste infatti potranno essere presentate venerdì 13 gennaio dalle 8 alle 20 e sabato 14, dalle 8 alle 12. Mentre sono trentatré i giorni che bisognerà aspettare per il voto. Urne aperte il 12 e 13 febbraio prossimi. Le prossime saranno giornate convulse per tutti i protagonisti. Nessuno escluso. La tensione di respira. E non potrebbe essere altrimenti.