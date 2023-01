«Dopo un'ultima, attenta riflessione con gli amici, i militanti, i dirigenti e gli amministratori con i quali da anni condividiamo il percorso politico, ho deciso di firmare l'accettazione della candidatura per le prossime elezioni regionali. A Forza Italia, il partito nel quale milito da anni, devo una crescita umana, prima ancora che politica ed oggi sento il dovere di provare a portare il mio contributo di idee e di consensi alla lista di Berlusconi». Così Samuel Battaglini, consigliere comunale di Patrica. Concorrerà alle regionali.

Rileva: «La vicepresidenza nazionale di Anci giovani, in questi anni, mi ha permesso di incrementare la rete di amministratori sul territorio, che sono il vero motore ed il cuore della politica, dai quali anche la regione Lazio ha il dovere di ripartire. L'obiettivo è quello di portare la "voce dei campanili" alla Pisana, facendo contare per davvero il territorio. Da Patrica, che per la prima volta nella storia ha la possibilità concreta di eleggere un "proprio" consigliere regionale e dai Lepini mi aspetto quella spinta propulsiva necessaria per raggiungere il traguardo dell'elezione. La consapevolezza deve essere quella che solo un rappresentante della Valle del Sacco, conoscendo a fondo il dramma dell'inquinamento che attanaglia la nostra zona, può sentirsi in dovere, morale prima ancora che politico, di concentrare gli impegni della regione sulla bonifica del territorio. Turismo ambientale e rilancio della zona industriale, sono gli altri temi sui quali concentreremo le energie, per ridare al territorio lepino il ruolo che merita, nel panorama sociale non solo provinciale, ma anche regionale».