Tantissimi preferiscono non rispondere al telefono, pochi hanno voglia di parlare. Significa che il momento politico è delicato, complesso e decisivo. Ma soprattutto che i leader dei partiti sono alle prese con il passaggio più impopolare: comunicare a diversi esponenti che non saranno in lista. Le regionali sono entrate nel vivo: mancano sei giorni al termine ultimo per la presentazione di candidature e liste e trentacinque all'apertura delle urne. Si fa sul serio e quando il gioco si fa duro, allora i duri cominciano a giocare. Ogni partito fa corsa a sé e non ci sono spazi per accordi trasversali, perché ogni voto in più serve ad avvicinare il "quorum".

Lega e Forza Italia

La Lega ha sostanzialmente ultimato la lista provinciale. Con una novità importante: fra i candidati ci sarà Marco Corsi, importante esponente politico di Ceccano: è stato assessore e presidente del consiglio comunale. Nel Carroccio l'uomo di punta è il consigliere regionale in carica Pasquale Ciacciarelli. Nella lista ci saranno pure il consigliere provinciale Andrea Amata e Francesca Chiappini, consigliere comunale della Lista per Frosinone, la più votata in assoluto alle amministrative del capoluogo. Spazio altresì per Maria Veronica Rossi, prima dei non eletti alle europee e responsabile provinciale dei Giovani del Carroccio. E per Veronica Di Ruscio, ex assessore al Comune di Sora. Il deputato e coordinatore provinciale Nicola Ottaviani ha impresso l'accelerazione sulla definizione della lista.

In Forza Italia c'è stata l'ufficializzazione della candidatura di Giuseppe Sacco, sindaco di Roccasecca. Come anticipato nei giorni scorsi da Ciociaria Oggi. Ha detto Sacco: «Sono un amministratore locale, un sindaco, abituato a vivere quotidianamente il territorio, ad affrontarne le problematiche, a stare in mezzo alle persone, condividendone ansie e speranze. Soprattutto cercando di cambiare la narrazione di questa terra con una nuova visione che sappia immaginare un futuro diverso, che sappia restituire dignità al basso Lazio». In lista ci sarà sicuramente anche Rossella Chiusaroli, subcommissario del partito. In corsa pure Samuel Battaglini, consigliere comunale di Patrica. Mentre sta riflettendo sul da farsi Adriano Piacentini, subcommissario e assessore comunale di Frosinone.

Fratelli d'Italia

Il deputato e coordinatore provinciale Massimo Ruspandini sta chiudendo il cerchio. Riunioni a raffica, anche ieri. I nomi sul tavolo restano gli stessi delle scorse settimane. Il consigliere provinciale Daniele Maura, il vicecoordinatore provinciale Gabriele Picano e l'ex deputato e già assessore regionale Antonello Iannarilli. Ma pure Alessia Savo e Nadia Belli, entrambe consigliere comunali, la prima di Frosinone e la seconda di Pontecorvo. Circola l'ipotesi di Simona Castagna, esponente di Sora. Va aggiunto però che non hanno rinunciato all'idea dell'inserimento in lista anche Fabio Tagliaferri (assessore comunale di Frosinone) e Riccardo Roscia (ex sindaco di Pontecorvo e adesso consigliere comunale). Quindi le ipotesi Federica Aceto e Ginevra Bianchini (assessori comunali a Ceccano), Angela Abbatecola (coordinatrice cittadina di FdI a Cassino). Da adesso in poi scocca l'ora della verità.

Partito Democratico

È attesa per oggi l'indicazione dell'ultimo nome per completare la lista. A indicarlo dovrà essere Antonio Pompeo, leader dell'area Base Riformista. Sarà una donna. Per il resto la situazione è nota e ieri c'è stata la sottoscrizione ufficiale di diverse candidature. Anche da parte di Alessio D'Amato, designato alla presidenza della Regione. Ha detto: «Mi impegnerò con la stessa forza e passione che ho messo nel contrasto alla pandemia da Covid-19 al servizio dei nostri cittadini. Avanti tutta. Con la forza dei risultati». Della lista provinciale del Pd fanno già parte il consigliere e vicesegretario regionale Sara Battisti, l'ex presidente della Provincia Antonio Pompeo, Libero Mazzaroppi (sindaco di Aquino), Maria Concetta Tamburrini (consigliere comunale di Cassino) e Andrea Querqui (consigliere comunale di Ceccano).

Movimento Cinque Stelle

Nei giorni scorsi la consultazione in rete attraverso lo strumento "skyvote". L'affluenza è stata del 31,7%: hanno votato 380 dei 1.219 aventi diritto. Per Loreto Marcelli 146 voti. Quindi l'ex parlamentare Enrica Segneri con 134. A seguire: Michela Spaziani 76, Nader Al Khatib 59, Stella Andreini 59, Anna Fraioli 30, Maria Evangelista 29, Massimiliano Evangelista 27. Poi tutti gli altri. Ora si attende l'ufficializzazione della lista, nella quale dovranno esserci 6 candidati, 3 uomini e 3 donne. La composizione dovrebbe essere questa: Loreto Marcelli, Enrica Segneri, Michela Spaziani, Nader Al Khatib, Stella Andreini e Massimiliano Evangelista.

Terzo Polo

La certezza è rappresentata dalla candidatura del sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini (Azione). Gli altri nomi in campo per il partito di Carlo Calenda sono quelli di Barbara Alifuoco, assessore comunale di Cassino, e Bruna Gregori, consigliere comunale di Arce. Per Italia Viva in pole Maurizio Maggi, di Alatri.

Gli altri partiti

Sono tutti impegnati a definire le liste. In questi giorni si parla molto di due esponenti di Demos, Luigi Maccaro e Manuela Maliziola. Potrebbero far parte della lista di Alessio D'Amato. In quota Udc circola l'opzione Gianluca Quadrini, consigliere provinciale del Gruppo Misto. Non scopre le carte Gianfranco Schietroma, segretario regionale del Psi, impegnato anche lui a comporre il puzzle. I seggi da consigliere regionale a disposizione per la provincia di Frosinone sono 4. Troppo pochi rispetto alle ambizioni. Eppure, nonostante tutto, nessuno potrà permettersi passi falsi. Le sconfitte peseranno. Come macigni.