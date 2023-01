Mancano otto giorni al termine ultimo per la presentazione delle liste e delle candidature e trentasette al voto. Il doppio conto alla rovescia scandisce i tempi di un appuntamento dalla grande valenza politica: le regionali del Lazio. In Ciociaria ogni lista potrà essere composta da 4 a 6 candidati al Consiglio. Rispettando la parità di genere. I seggi a disposizione sono 4 e mai come stavolta il peso dei "resti" potrebbe fare una forte differenza. Naturalmente questo è il momento delle scelte. Inevitabili e dolorose, perché saranno molti di più quelli che resteranno fuori. Con code di malumori e polemiche.

Partito Democratico

La lista è stata ufficializzata per 5/6. Ci saranno: il consigliere e vicesegretario regionale Sara Battisti, l'ex presidente della Provincia Antonio Pompeo, Libero Mazzaroppi (sindaco di Aquino), Maria Concetta Tamburrini (consigliere comunale di Cassino) e Andrea Querqui (consigliere comunale di Ceccano). Il segretario provinciale Luca Fantini ha tempo fino a domenica 8 gennaio per indicare l'ultimo nome, al quale sta lavorando Antonio Pompeo. Sarà una donna. Altissimo il tasso di competizione interna: da un lato il "ticket" Battisti-Mazzaroppi (area Pensare Democratico di Francesco De Angelis), dall'altro Pompeo-Tamburrini, lungo l'asse che va dalla componente Base Riformista fino al sindaco di Cassino Enzo Salera.

Movimento Cinque Stelle

Nella giornata di ieri, dalle ore 10 fino alle 22, c'è stata la consultazione in rete degli iscritti residenti nel Lazio per votare le proposte di autocandidatura per la composizione delle liste provinciali in vista delle regionali. Nella notte lo spoglio. In campo per la provincia di Frosinone c'erano 15 nomi. Tra i quali quello del capogruppo regionale in carica Loreto Marcelli e quello dell'ex deputata Enrica Segneri. Ma pure: Stella Andreini, Maria Evangelista, Nader Al Katib. Proseguendo: Anna Fraioli, Daniela Luzi, Romolo Mairelli, Renato Marras, Domenico Natale, Roberto Simone, Attilio Simonelli, Michela Spaziani, Massimiliano Evangelista, Ivan Floriani. Sul sito del Movimento i nomi, l'età e il luogo di nascita. Saranno candidati in 6: 3 uomini e 3 donne.

Fratelli d'Italia

La lista non è ancora stata ultimata né ufficializzata. I nomi che circolano maggiormente sono quelli del consigliere provinciale Daniele Maura, del vicecoordinatore provinciale Gabriele Picano e dell'ex deputato e già assessore regionale Antonello Iannarilli. Ma pure del consigliere comunale di Frosinone Alessia Savo e di Nadia Belli, consigliere comunale di Pontecorvo. Puntano però all'inserimento in lista anche Fabio Tagliaferri (assessore comunale di Frosinone), Riccardo Roscia (ex sindaco di Pontecorvo e adesso consigliere comunale), Massimiliano Bruni (esponente sorano del partito). Sul versante "quote rosa", le opzioni che già circolano da settimane sono quelle di Federica Aceto e Ginevra Bianchini (assessori comunali a Ceccano), Angela Abbatecola (coordinatrice cittadina di FdI a Cassino). Nelle ultime ore si parla altresì di Simona Castagna, di Sora. Fin troppo evidente che in diversi resteranno fuori visto che in totale i candidati saranno 6, 3 uomini e 3 donne. Il deputato e coordinatore provinciale del partito Massimo Ruspandini è in contatto continuo con i livelli regionali. Dice: «Francesco Rocca é la scelta giusta per il centrodestra per poter tornare a governare la Regione Lazio dopo dieci anni. Sono stati anni lunghi e a soffrirne è stata l'economia della regione e soprattutto quella delle province. Di Rocca ci piace ricordare la sua origine ciociara e ceccanese. Un vanto per tutti noi. Lo aspettiamo a braccia aperte a Ceccano e in provincia di Frosinone. Siamo pronti a portare anche nella Regione Lazio il buongoverno e la politica dei fatti che sta realizzando il nostro presidente del consiglio Giorgia Meloni alla guida del governo nazionale».

Lega

Quasi ultimata la lista del Carroccio. Ci sarà naturalmente il consigliere regionale in carica Pasquale Ciacciarelli. In campo altresì il consigliere provinciale Andrea Amata e Francesca Chiappini, consigliere comunale della Lista per Frosinone, la più votata in assoluto alle amministrative del capoluogo. Semaforo verde pure per Maria Veronica Rossi, prima dei non eletti alle europee e responsabile provinciale dei Giovani del Carroccio. E per Veronica Di Ruscio, ex assessore al Comune di Sora. Per quanto riguarda l'ultima "casella" il favorito sembra essere Alessandro Giuseppe Pizzuti, consigliere comunale di Alatri. Tra pochi giorni Pizzuti sarà anche consigliere provinciale. Alto nome che circola è quello di Vittorio D'Ercole, amministratore di Anagni.

Forza Italia

La certezza si chiama Rossella Chiusaroli, subcommissario provinciale degli "azzurri". La novità potrebbe essere rappresentata dal sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco: le sue azioni sono date in forte rialzo. Pressing incessante su Adriano Piacentini, anche lui subcommissario, oltre che assessore comunale di Frosinone. Ma Piacentini non ha ancora sciolto la riserva.

Terzo Polo

In quota Azione sarà in lista il sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini. L'altro nome forte che circola è quello di Barbara Alifuoco, assessore comunale di Cassino. In campo altresì l'opzione Bruna Gregori, consigliere comunale di Arce. Sul versante di Italia Viva in pole Maurizio Maggi, di Alatri. Per il resto i responsabili provinciali Valentina Calcagni e Salvatore Fontana stanno lavorando per individuare un uomo e una donna. Guardando ai territori del cassinate ma anche dell'area ovest della provinciale. Prossime ore decisive.