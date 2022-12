Libero Mazzaroppi, come annunciato, sarà candidato alle prossime Regionali e ieri ha dovuto firmare - per motivi di incompatibilità - le dimissioni da presidente dell'Unione Cinquecittà con una lettera indirizzata alla vice presidente Valentina Cambone che guiderà l'Ente fino alla nomina del nuovo Presidente.

«Dopo averlo anticipato nel corso dell'ultimo Consiglio, poco prima di Natale a Piedimonte, ieri in un incontro fraterno l'ho comunicato agli amici e colleghi sindaci Gioacchino Ferdinandi , Antonio Iannarelli, Valentina Cambone, Giuseppe Sacco e Gianni Fantaccione che, con me, condividono il governo dell'Ente». Poi Mazzaroppi aggiunge: «Non posso nascondere l'emozione del momento per tanti motivi, primo tra tutti il fatto che ricopro questo prestigioso e onorevole incarico elettivo da quasi un decennio, circostanza questa che mi fa diventare il Presidente dell'Ente più longevo di sempre. E poi, il rapporto meraviglioso di affetti e di condivisioni maturato ed alimentato in questi anni con i sindaci, con gli amministratori tutti, con la segretaria Valentina Lepore, i direttori Sergio Staci e Giuseppe Fordellone oltre che con la dirigente Valeria Mattia e le collaboratrici Pina Vizzaccaro e Florinda Simeone.

Ed ancora, ma ne parlerò più dettagliatamente nei prossimi giorni, lascio un Ente che oltre a essere cresciuto amministrativamente ha assunto, grazie ad una visione d'insieme strategicamente lungimirante, anche i connotati di realtà politica territoriale di assoluta credibilità e valenza dove, peraltro, regna e domina un clima di totale e assoluta serenità e lealtà nel pieno rispetto delle dignità e delle peculiarità di ogni comunità rappresentata, senza prevaricazione alcuna. Sono stati anni molto significativi dal punto di vista sia della crescita territoriale nella ricerca incessante del bene comune, sia nell'anelito di fare politica di coesione con una visione più ampia».

Un po' di dati

Per il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi a parlare sono soprattutto i dati. A giorni l'Unione Cinquecittà (Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca e Villa Santa Lucia il nucleo fondatore e storico), di cui oggi dopo l'ingresso di Castrocielo fanno parte sei Comuni a breve sarà composto da sette Enti grazie all'adesione di Terelle del lungimirante sindaco Fiorella Gazzellone. «Siamo - argomenta ancora Mazzaroppi - tra i primi in Italia per dati di raccolta differenziata e per un servizio Porta a Porta di alta qualità. Abbiamo una Centrale Unica di Committenza tra le più strutturate in assoluto, di altissima professionalità e conclamate valenza e qualità operativa con 15 Comuni aderenti. Vinciamo progetti, sempre tra i primi nel Lazio, nel Servizio Civile e tanto altro ancora. Io credo di aver profuso il massimo impegno sia in termini di disponibilità e di passione che di competenza ed esperienza amministrativa (ma questo lo lascio giudicare alla gente e alla storia) per creare qualità, un cammino comune e per venire incontro alle esigenze dei cittadini».

La compattezza

E per arrivare a tutti questi obiettivi c'è un "segreto", «Per assolvere a questo compito è stata fondamentale la compattezza e determinante il rispetto reciproco tra i sindaci e di questo sono assolutamente fiero e orgoglioso perché ho inseguito questi obiettivi giorno dopo giorno. Sono, siamo fieri dei risultati raggiunti, ne sono certo. Io sono stato leale con tutti sempre. Buon lavoro, di tutto cuore, al Presidente che verrà, alla Giunta, al Consiglio, al nostro Andrea Capraro che mi sostituirà nella Giunta». E ora si corre: Mazzaroppi è già in pista in quota Pd e sogna di raggiungere la Pisana.