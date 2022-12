È pronto a correre per le prossime elezioni regionali e si augura che dalla città fluviale ci sia una risposta forte e unita sul suo nome. Riccardo Roscia in occasione del Natale ha voluto rivolgere i propri auguri alla cittadinanza. Un momento per augurare un ritrovato spirito di condivisione e unione ma, al tempo stesso, per lanciare anche un appello.

Il prossimo mese di febbraio ci saranno le elezioni regionali del Lazio e, in quell'occasione, Riccardo Roscia è pronto a scendere in campo. A breve, secondo quanto annunciato, verrà ufficializzata la sua candidatura a consigliere regionale. E in questa tornata elettorale auspica la piena condivisione d'intenti da parte di tutti i cittadini affinché si possa eleggere in Regione un rappresentante del territorio.

«Spero che questo periodo sia proficuo affinché ognuno sappia come comportarsi alle prossime elezioni regionali di febbraio - ha affermato il capogruppo di minoranza in consiglio comunale Riccardo Roscia - Questa volta i pontecorvesi hanno una grande opportunità per eleggere un consigliere regionale del nostro paese. E questa è una grande opportunità per svariate ragioni, da una parte perché è certa la vittoria del centrodestra, inoltre si è creato un clima abbastanza unito e sereno all'interno della nostra amministrazione comunale che non può che far bene all'intera collettività, all'intero paese e all'intera provincia di Frosinone. L'ho sempre sostenuto che è arrivato il momento di avere quella maturità politica, di mettere da parte i personalismi, mettere da parte le divisioni per raggiungere un obiettivo comune per il bene del nostro paese e della nostra collettività».

Da qui l'invito del capogruppo di minoranza a non disperdere voti e preferenze su altri candidati ma a concentrarsi tutti su un unico nome affinché si possa avere un rappresentante di Pontecorvo in consiglio regionale. «Concentriamoci tutti e dimostriamo di essere uniti, di volere un unico candidato che si chiama di Riccardo Roscia che sicuramente farà parte di questa sfida, diamo voti utili a un candidato che possa rappresentarci - ha aggiunto - Sono già al lavoro per essere il vostro rappresentante presso la Regione Lazio». La partita delle elezioni regionali interesserà sempre più da vicino anche la città fluviale.