Tutti a fare i conti per capire con quanti voti può scattare un seggio in consiglio regionale. Considerando che a disposizione in Ciociaria ce ne sono quattro. Ma intanto si stanno delineando pure gli schieramenti a sostegno dei tre principali candidati alla presidenza. Vale a dire Alessio D'Amato (centrosinistra), Francesco Rocca (centrodestra) e Donatella Bianchi (Movimento Cinque Stelle).

Chi sta con chi

Alessio D'Amato, assessore regionale alla sanità della giunta Zingaretti, sarà sostenuto da tredici gruppi che si riuniranno in otto liste, di cui due civiche: Pd, Terzo Polo (Azione e Italia Viva), Più Europa, Demos, Partito Socialista Italiano, Radicali, Europa Verde, Articolo 1, Sinistra civica ecologista, Pop, Repubblicani, Socialdemocratici e Volt.

Francesco Rocca è stato presidente nazionale della Croce Rossa Italiana. Avrà l'appoggio del centrodestra. Quindi Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. È prevista una lista di Noi Moderati e una di Unione di Centro, oltre ad una civica, per un totale di almeno sei liste. La sensazione però è che aumenteranno. Mentre Donatella Bianchi, oltre che dal Movimento Cinque Stelle, sarà sostenuta da Coordinamento 2050, fondato da Stefano Fassina e Loredana De Petris. Coordinamento 2050 includerà altresì gli esponenti di Sinistra Italiana del Lazio. Ci sarà altresì una lista civica.

Il risultato del 2018 è naturalmente sotto i riflettori. Nicola Zingaretti (centrosinistra) vinse con il 32,93% dei consensi, che furono 1.018.736. Stefano Parisi, candidato del centrodestra, ottenne 964.757 voti, pari al 31,18%. La candidata dei Cinque Stelle era Roberta Lombardi: 835.137 voti, il 26,99%. Le liste del centrodestra misero in fila 922.664 preferenze, raggiungendo il 36,37%. Il centrosinistra raccolse invece 867.393 voti, il 34,19%. Per quanto riguarda il Movimento Cinque Stelle, le reazioni alla candidatura di Donatella Bianchi sono state molto chiare. Valentina Corrado, assessore e coordinatrice regionale del Movimento, ha detto: «La scelta di candidare Donatella Bianchi alla presidenza della Regione Lazio, fa la differenza.

La differenza tra chi sceglie seguendo logiche di partito e chi invece vuole farsi realmente interprete dei bisogni della nostra Regione. Abbiamo una persona con una storia professionale di tutto rispetto, capace, preparata, con un profilo che rappresenta il Movimento 5 Stelle e che sarà in grado di dare al Lazio e ai suoi cittadini la regione che meritano. A Donatella andrà il supporto di tutta la nostra comunità e di tutti quelli che credono che è possibile coniugare la crescita economica con i bisogni delle persone».

A caccia del "quorum"

Cinque anni fa in Ciociaria i risultati dei partiti furono i seguenti: Movimento Cinque Stelle primo partito al 20,90%, con 52.702 voti. Quindi Pd al 20,21% (50.966 voti), Forza Italia al 17,57% (44.311), Lega all'11,21% (28.259), Fratelli d'Italia al 5,59% (14.100). Scattarono (per effetto del premio di maggioranza) due seggi per i Democrat: Mauro Buschini e Sara Battisti. Uno per il Movimento Cinque Stelle: Loreto Marcelli. Uno per Forza Italia: Pasquale Ciacciarelli, poi passato alla Lega. La situazione politica è molto cambiata rispetto al 2018, però i voti e le percentuali fanno capire bene quali sono le soglie da raggiungere per far scattare un seggio alle regionali. C'è il fattore "lista" da tenere presente bene. Ognuna sarà composta da sei candidati, tre uomini e tre donne. Serviranno quindi tanti voti di squadra. Alle regionali il sistema elettorale è a turno unico. Non è previsto il ballottaggio: vince chi ottiene più consensi.

La partita di Frosinone

Se i boatos dovessero essere confermati, nelle liste del centrodestra potrebbero esserci tr ..e candidati del capoluogo. Fabio Tagliaferri, assessore e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, è in corsa per un posto in lista. Così come è in corsa Alessia Savo, già sindaco di Torrice e consigliere di FdI nel capoluogo. Nella Lega circola moltissimo il nome di Francesca Chiappini, consigliere comunale della Lista per Frosinone, la più votata in assoluto alle scorse amministrative. Il leader della Lista per Frosinone è il vicesindaco Antonio Scaccia. Quindi Adriano Piacentini, assessore comunale e uno dei tre subcommissari degli "azzurri". Non c'è bisogno di interpretazioni particolari per capire che in gioco c'è il peso politico nel capoluogo. Specialmente in una prospettiva futura.

Il derby nel Pd

Sara Battisti, consigliere e vicesegretario regionale del Pd, cerca la conferma nell'aula della Pisana. Ha l'appoggio di Pensare Democratico di Francesco De Angelis, che a questo punto intende calare il "tris" dopo l'elezione di Mauro Buschini al vertice dell'Egato e di Luca Di Stefano (sindaco di Sora dal profilo civico) alla guida della Provincia. In entrambi i casi però c'è stato il voto ponderato, quello riservato agli addetti ai lavori. Cioè sindaci e consiglieri comunali.

La partita è diversa, ma nel 2018, nello stesso giorno della netta sconfitta del Pd alle elezioni politiche, proprio De Angelis riuscì a far eleggere sia Buschini che Battisti. Nella lista Dem dovrebbe esserci pure Antonio Pompeo, ex presidente della Provincia e sindaco dimissionario di Ferentino. Il condizionale è d'obbligo perché l'intera area di Pompeo (Pensare Democratico) sta riflettendo sul da farsi dopo l'esito (e gli strascichi) delle provinciali. E c'è tempo fino all'undici gennaio per ritirare le dimissioni da primo cittadino. In lista dovrebbe esserci pure il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi, probabilmente in "ticket" con la Battisti.