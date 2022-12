Tutta la concentrazione sulle candidature e sulle liste per le regionali del Lazio, in programma il 12 e 13 febbraio. Per quanto riguarda la presidenza, bisognerà aspettare per verificare quanti saranno i "pretendenti" alla successione di Nicola Zingaretti. Intanto però centrosinistra e centrodestra hanno scelto: da una parte Alessio D'Amato, dall'altra Francesco Rocca. Il primo assessore alla sanità della giunta Zingaretti, il secondo fino a pochi giorni fa presidente nazionale della Croce Rossa. Il Movimento Cinque Stelle non ha sciolto il nodo, ma l'obiettivo principale di Giuseppe Conte è quello di far perdere i Democrat. Intanto D'Amato ha ufficializzato la coalizione che lo sosterrà: Pd, Azione/Italia Viva, +Europa, Demos, Psi, Europa Verde, Possibile, Radicali, Articolo 1, Sinistra Civica Ecologista, POP, Repubblicani, Socialdemocratici e Volt. I primi sei daranno vista ad altrettante liste, gli altri confluiranno nelle due civiche (che verranno presentate successivamente) in appoggio al presidente.

La mappa

Si vota con un sistema elettorale che prevede un unico turno. Non c'è il ballottaggio. Per quanto riguarda le liste per il Consiglio, in provincia di Frosinone ognuna sarà formata da sei esponenti, tre uomini e tre donne. I seggi a disposizione in totale sono quattro: pochissimi considerando l'esercito di aspiranti candidati.

Fratelli d'Italia

Lunghissimo l'elenco dei possibili designati che è sul tavolo di Massimo Ruspandini, deputato e responsabile provinciale del partito. In pole position c'è il consigliere provinciale Daniele Maura, fedelissimo di Ruspandini. Poi a sgomitare sono in tanti: l'assessore comunale di Frosinone Fabio Tagliaferri, il vicecoordinatore provinciale del partito Gabriele Picano, l'ex parlamentare e già assessore regionale Antonello Iannarilli, l'ex sindaco di Pontecorvo (e adesso consigliere comunale) Riccardo Roscia, Massimiliano Bruni, esponente sorano del partito. Affollamento anche in quota rosa: Alessia Savo (consigliere comunale di Frosinone), Nadia Belli (consigliere comunale di Pontecorvo), Sara Petrucci (assessore al Comune di Arce), Federica Aceto e Ginevra Bianchini (assessori comunali a Ceccano), Angela Abbatecola, coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia a Cassino. È evidente che Massimo Ruspandini dovrà sia relazionarsi con i livelli regionali del partito che garantire gli equilibri territoriali. Facile prevedere un confronto con l'altro deputato Paolo Pulciani. Sicuramente ci saranno dei "ticket", ma al momento la situazione è molto fluida.

Lega

Movimenti a tutto campo nel Carroccio, specialmente nelle ultime ore. Il candidato di punta resta il consigliere regionale uscente Pasquale Ciacciarelli. In ascesa l'opzione di schierare Francesca Chiappini, consigliere comunale della Lista per Frosinone e prima degli eletti alle amministrative dello scorso giugno. Si parla altresì di Vittorio D'Ercole, assessore comunale di Anagni. Molto forte l'ipotesi del consigliere provinciale Andrea Amata. Non si può escludere un "ticket" tra lo stesso Amata e Chiappini. Quindi c'è Maria Veronica Rossi, prima dei non eletti alle europee e responsabile provinciale dei Giovani del Carroccio. Rimangono in campo le ipotesi Kristalia Rachele Papaevangeliu (assessore comunale di Alatri) e Veronica Di Ruscio, ex assessore comunale di Sora. Prossimi giorni decisivi.

Forza Italia

Il punto fermo è Adriano Piacentini, assessore comunale di Frosinone e uno dei tre subcommissari provinciali del partito. Sarà il senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale degli "azzurri", a fare il punto della situazione. Necessario dopo le divisioni alle recenti provinciali per l'elezione del presidente: Adriano Piacentini con Riccardo Mastrangeli, Rossella Chiusaroli e Daniele Natalia con Luigi Germani. Piacentini vorrà capire quali sono le prospettive, sia in relazione alle regionali (FI punta all'elezione di un consigliere) che alle dinamiche provinciali.

Partito Democratico

Le regionali rappresenteranno l'ennesimo capitolo della resa dei conti in corso tra l'area di Francesco De Angelis (Pensare Democratico) e quella di Antonio Pompeo (Base Riformista). La votazione per il presidente della Provincia ha spaccato in due il partito. Francesco De Angelis è in campo in prima persona persona per la conferma di Sara Battisti come consigliere. Con ogni probabilità ci sarà il "ticket", con il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi. Mentre Antonio Pompeo è orientato ad un "tandem" con una esponente vicina al sindaco di Cassino Enzo Salera. Per il resto, la situazione è in evoluzione. Circola il nome del sindaco di Paliano Domenico Alfieri.

Terzo Polo

Azione e Italia Viva presenteranno una lista unitaria, come alle politiche. Il nome di punta è quello di Massimiliano Quadrini, sindaco di Isola del Liri, esponente del partito di Carlo Calenda. Per quel che concerne Italia Viva, saranno i dirigenti Germano Caperna, Valentina Calcagni e Salvatore Fontana a decidere il da farsi.

Movimento Cinque Stelle

In diversi hanno dato la disponibilità a candidarsi alle regionali. Dopo Natale le scelte avverranno sulla base dei collaudati meccanismi di selezione dei pentastellati. Loreto Marcelli, capogruppo regionale dei Cinque Stelle, sicuramente sarà in campo.

I precedenti

Sia nel 2013 che nel 2018 nel Lazio ha vinto Nicola Zingaretti, superando prima Francesco Storace e poi Stefano Parisi. Cinque anni fa i consiglieri eletti in Ciociaria sono stati Mauro Buschini, Sara Battisti (Partito Democratico), Pasquale Ciacciarelli (allora era in Forza Italia, poi ha aderito alla Lega), Loreto Marcelli (Movimento Cinque Stelle). Le liste dovranno essere presentate entro il 12 gennaio.