Alle 17.30 Antonio Pompeo si è dimesso da sindaco di Ferentino. Lascia il suo incarico anticipatamente (a Ferentino si tornerà alle urne a primavera 2023) per candidarsi come consigliere regionale. Dovranno comunque trascorrere venti giorni prima che le dimissioni diventino irrevocabili. Antonio Pompeo ha guidato la città di Ferentino per dieci anni.