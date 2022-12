Sonia Pecorilli è la candidata del Partito comunista italiano alla presidenza della Regione Lazio. Venerdì scorso la federazione di Frosinone si è riunita ad Aquino per fare il punto sulla raccolta delle firme necessarie alla candidatura e per una cena di finanziamento della campagna elettorale. La riunione è stata anche occasione per fare il punto politico e di incontro per gli iscritti e non.

«Molti hanno voluto condividere con noi un momento di impegno e convivialità - ha detto il segretario provinciale del partito Bruno Barbona - che ha dato conferma della positiva azione di sostegno in atto. Le province del Lazio saranno circoscrizioni elettorali - ha ricordato - ognuna con una lista di candidati differente territorialmente, ma appartenenti alla stessa lista regionale con simbolo del Pci, nel nostro caso, e con candidata presidente Sonia Pecorilli». Bruno Barbona, Guerino Inglesi, Loreto Vacca, Antonietta Vasetti, Stefania Giannetti e Irina Federico i candidati della provincia di Frosinone.