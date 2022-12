Francesco Rocca è il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali del Lazio. L'annuncio pochi minuti dopo l'arrivo di Matteo Salvini a Frosinone. Bagno di folla per il ministro e segretario della Lega da "Memmina" dove è in programma una riunione del partito. Ad accoglierlo il deputato e cordinatore provinciale Nicola Ottaviani, il sottosegretario e referente regionale Claudio Durigon e Pasquale Ciacciarelli, consigliere regionale. C'era naturalmente il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. In sala tantissimi amministratori e militanti del carroccio. Matteo Salvini ha voluto sottolineare il radicamento della Lega anche in provincia di Frosinone. Poi ha affermato: "All'orizzonte ci sono le regionali e nel Lazio il centrodestra vincerà e cambierà modo di amministrare".