È in corso la votazione per l'elezione del presidente della Provincia, destinato a subentrare ad Antonio Pompeo che termina oggi gli otto anni di mandato. Significativa sin dalle prime ore l'affluenza ai seggi: ricordiamo che c'è il sistema del voto ponderato e che alle urne si recano sindaci e consiglieri comunali, in totale 1147 aventi diritto. I tre candidati Riccardo Mastrangeli, Luigi Germani e Luca Di Stefano hanno già votato e sono ai seggi per cercare di ottenere anche un solo voto ponderato in più. Abbiamo intervistato i protagonisti e i leader politici e continueremo ad aggiornare l'affluenza.

L'affluenza totale è al 47%: della fascia azzurra hanno votato il 50% degli aventi diritto, della fascia rossa invece il 43%, della fascia arancione il 40%, la grigia 42% e della fascia verde il 62%.