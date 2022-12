L'Egato di Frosinone non solo andrà avanti ma dovrà rapidamente entrare in funzione, con la definizione dello statuto, e la nuova maggioranza dovrà decidere su quello che ha definito «l'unico elemento di discussione», vale a dire, quello sui compensi. Ad affermarlo il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, oggi pomeriggio durante la prima tappa del tour elettorale di Sara Battisti "I piccoli Comuni fanno grande la Regione". Nel corso dell'evento è stato inevitabile far emergere la questione, centrale in questi giorni sulla scena politica.

«Gli Egato costituiscono una organizzazione molto importante sui territori provinciali - ha detto Leodori - ma volendo sottrarre questo tema dalla bagarre elettorale, abbiamo deciso di sospendere la loro convocazione». E sulle polemiche montate in merito alla creazione di nuove "poltrone" ha detto: «Dalla legge 4 del 2013 in poi abbiamo tagliato centinaia di poltrone per cui resta difficile accettare lezioni da chi quelle poltrone le ha create».