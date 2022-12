«Ancora una volta la Ciociaria viene ridicolizzata a livello nazionale, per le scelte operate da una parte del PD laziale, come era già avvenuto l'estate scorsa e negli ultimi anni». Lo ha dichiarato il deputato e segretario provinciale della Lega Nicola Ottaviani, in merito alla vicenda riguardante gli Egato.

«Se a Roma e sulle altre province del Lazio - ha detto - D'Amato e Leodori hanno capito che la vicenda rischiava di portare ad una rivolta sociale, oltre che di piazza, con un altro schiaffo alla povertà e a chi lavora davvero, tanto da bloccare le nomine di platino negli Egato, non si comprende allora perché la stessa dignità politica non debba meritarla anche la provincia di Frosinone».

Ed ha aggiunto: «Quando nei prossimi giorni, però, subiremo l'ennesimo assalto, purtroppo giustificato, dalle trasmissioni e dai media nazionali, non certo per esaltare questa ennesima brutta figura, sapremo chi dovrà rispondere e, sicuramente, chi ne dovrà rispondere, non solo politicamente».