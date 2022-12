Si voterà anche il 13 febbraio. Il Governo ha deciso di spalmare su due giorni le prossime elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che estende la durata delle operazioni di votazione anche al lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, per Camera, Senato e consigli regionali, provinciali e comunali delle Regioni a statuto ordinario. La prima conseguenza del provvedimento è sulle regionali di Lazio e Lombardia. Urne aperte quindi domenica 12 (dalle 7 alle 23) e lunedì 13 febbraio (dalle 7 alle 15). Poi lo spoglio delle schede. Un provvedimento che il centrodestra, soprattutto la Lega, aveva sollecitato.

A questo punto riflettori puntati sulle candidature alla presidenza. L'unico ad essere già in campo è Alessio D'Amato, espresso dal Partito Democratico e sostenuto anche dal Terzo Polo, dal Psi e da Demos. Oltre che da forze civiche. Sul versante del centrodestra la certezza è che ad indicare il designato alla presidenza sarà Fratelli d'Italia. Con ogni probabilità la scelta sarà ufficializzata nella tre giorni che si svolgerà a Roma (piazza del Popolo) tra il 15 e il 17 dicembre, in occasione delle festa per i dieci anni di FdI. I nomi in ballo sempre gli stessi: i parlamentari Paolo Trancassini (presidente regionale del partito), Chiara Colosimo e Fabio Rampelli, l'eurodeputato Nicola Procaccini, il presidente nazionale della Croce Rossa Francesco Rocca. Sarà il presidente del consiglio e leader del partito Giorgia Meloni a dire l'ultima parola. Importante capire su quale tipo di profilo si vorrà andare. In questo momento, nell'altalena dei favoriti, in prima fila sembrerebbero esserci Fabio Rampelli e Paolo Trancassini.

Poi c'è il Movimento Cinque Stelle. Secondo il quotidiano La Repubblica ci sono due nomi sui quali Giuseppe Conte sta ragionando: Bianca Berlinguer e Luisella Costamagna. Entrambe giornaliste. Ha scritto La Repubblica: «Una donna, profilo civico, e due sogni: Bianca Berlinguer o Luisella Costamagna. Sono ore intense in casa M5S, il tempo stringe. Così nel totocandidature innestato dall'impossibile intesa tra grillini e piddini entrano in lizza i nomi delle due stranote telegiornaliste». I pentastellati potrebbero ufficializzare il candidato alla presidenza sabato 17 dicembre, quando è in programma una riunione tra il Coordinamento 2050, la Sinistra di Paolo Cento, Loredana De Petris, Stefano Fassina e Alfonso Pecoraro Scanio.

Poi ci sono le candidature nelle liste provinciali. In tutto sei nomi, tre uomini e tre donne. Con possibilità di "ticket". In Fratelli d'Italia i nomi sono diversi: Daniele Maura, Antonello Iannarilli, Riccardo Roscia, Gabriele Picano, Fabio Tagliaferri, Massimiliano Bruni. Anche tra le donne competizione altissima: Sara Petrucci, Nadia Belli, Alessia Savo, Federica Aceto e Ginevra Bianchini, Angela Abbatecola. Non sarà semplice trovare la quadra e garantire tutti gli equilibri. Nella Lega il punto fermo è Pasquale Ciacciarelli, consigliere uscente. C'è l'opzione Andrea Amata (che adesso è capogruppo provinciale del Carroccio) e negli ultimi giorni si è tornati a parlare anche di Anselmo Rotondo. Non farà parte della lista della Lega Massimiliano Tagliaferri, presidente del consiglio comunale di Frosinone ed esponente della Lista Ottaviani.

Bisognerà vedere a questo punto se comunque il capoluogo avrà un suo rappresentante in corsa per un seggio alla Pisana. Tra le possibili ipotesi quelle del vicesindaco Antonio Scaccia e di Francesca Chiappini, la più votata tra i consiglieri comunali nel giugno scorso. Sempre in "quota rosa", le opzioni Kristalia Rachele Papaevangeliu, Maria Veronica Rossi, Veronica Di Ruscio. Nel Partito Democratico la situazione è cambiata dopo l'elezione di Mauro Buschini a presidente dell'Egato. I punti fermi sono Sara Battisti e Antonio Pompeo. La consigliera e vicepresidente regionale del Partito Democratico potrebbe presentarsi in "tandem" con il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi. Tra gli altri nomi che potrebbero trovare posto in lista c'è quello del sindaco di Paliano Domenico Alfieri, già segretario provinciale del partito.

Grandi manovre pure nel Movimento Cinque Stelle e in Forza Italia, Terzo Polo (Azione e Italia Viva), Psi e tutte le altre forze politiche. I seggi da consigliere regionale sono 4 in provincia di Frosinone. Uno dei quali solitamente scatta in virtù del premio di maggioranza. Vale a dire per chi vince. Guai ai vinti.