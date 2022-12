In tanti (soprattutto gli addetti ai lavori) sono pronti a scommettere che la prima uscita pubblica del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione avverrà tra il 15 e il 17 dicembre, nel corso della tre giorni a piazza del Popolo a Roma per festeggiare i primi dieci anni di Fratelli d'Italia. Se fosse così, allora questa sarebbe la settimana decisiva. Considerando anche che il 12 febbraio 2023 si vota e che quindi entro il 12 gennaio bisognerà presentare le liste. Non c'è molto tempo dunque.

Le opzioni di Fratelli d'Italia

Nelle ultime ore sono salite molto le quotazioni dell'europarlamentare Nicola Procaccini, già sindaco di Terracina. In questo momento è tra i favoriti. Anche se tutte le altre ipotesi restano. Ci riferiamo ai nomi dei parlamentari Paolo Trancassini (presidente del partito di Giorgia Meloni nel Lazio), Fabio Rampelli e Chiara Colosimo. Ma c'è pure il presidente nazionale della Croce Rossa Francesco Rocca. Sarà Giorgia Meloni a dire l'ultima parola. Tocca a Fratelli d'Italia indicare il candidato alla presidenza. Rimane da capire il "profilo": meglio un politico o un tecnico? Meglio un esponente di Roma o delle province? Meglio un veterano o un "debuttante"? È certo che comunque Nicola Procaccini non soltanto se la giocherà, ma potrebbe spuntarla lui. In ogni caso la soluzione Chiara Colosimo rimane molto forte. Lega e Forza Italia per il momento aspettano, anche se ci sono già dei ritardi sul cronoprogramma. A quest'ora il candidato doveva già essere stato scelto.

D'Amato in campo

Il candidato del centrosinistra è Alessio D'Amato, assessore regionale sanità. Indicato dal Pd, ha il sostegno del Terzo Polo (Azione e Italia Viva), ma pure di Demos e Psi. E nell'intervista a Ciociaria Oggi, ha detto D'Amato: «Qui c'è una coalizione più ampia rispetto alle elezioni nazionali, composta dalla società civile, dai movimenti ambientalisti, dalle associazioni imprenditoriali e sociali, e da partiti fortemente radicati sul territorio, che hanno governato bene il Lazio negli ultimi anni. Chi sconfessa questa esperienza fa un clamoroso autogol! Rompere l'unità e la maggioranza che attualmente governa il Lazio significa infatti disconoscere il proprio lavoro, pensando solo a un tornaconto politico, peraltro dubbio». Difficile dire se le diplomazie di Pd e Cinque Stelle stiano ancora cercando un confronto, quello che è certo è che la posizione del leader pentastellato Giuseppe Conte è di completa chiusura.

La lista provinciale del Pd

Dopo che Mauro Buschini è stato individuato come possibile presidente dell'Egato (l'ente di gestione dell'ambito territoriale ottimale dei rifiuti), i punti fermi sono rimasti due: il consigliere e vicepresidente regionale del partito Sara Battisti e il presidente della Provincia e sindaco di Ferentino Antonio Pompeo. Probabile che con la Battisti possa concorrere in "tandem" il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi. Mentre Pompeo, considerando l'asse con Enzo Salera, potrebbe optare per il "ticket" con una esponente di riferimento del sindaco di Cassino. Per una candidatura alle regionali può dire la sua il primo cittadino di Paliano Domenico Alfieri, già segretario provinciale dei Democrat. Pure in tal caso i prossimi giorni saranno importanti, se non decisivi.

Le manovre nel centrodestra

Tante le ipotesi di candidatura in Fratelli d'Italia: il consigliere provinciale Daniele Maura, il vicecoordinatore del partito Gabriele Picano, l'ex parlamentare e già assessore regionale Antonello Iannarilli, l'assessore comunale di Frosinone Fabio Tagliaferri, l'ex sindaco di Pontecorvo (e adesso consigliere comunale) Riccardo Roscia, Massimiliano Bruni, esponente sorano del partito. Ogni lista provinciale sarà composta da sei candidati, tre uomini e tre donne. Sempre per restare nel partito di Giorgia Meloni, in quota rosa ci sono le opzioni Alessia Savo (consigliere comunale di Frosinone), Nadia Belli (consigliere comunale di Pontecorvo), Sara Petrucci (assessore al Comune di Arce), Federica Aceto e Ginevra Bianchini, assessori al Comune di Ceccano (Federica Aceto è anche vicesindaco), Angela Abbatecola, coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia a Cassino. Mentre nella Lega il punto fermo è il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli. Gli altri nomi che circolano sono quelli del consigliere provinciale Andrea Amata e di Massimiliano Tagliaferri, presidente del consiglio comunale di Frosinone, esponente della Lista Ottaviani. Mentre per quanto concerne le quote rosa, le possibili ipotesi portano a Kristalia Rachele Papaevangeliu (assessore comunale di Alatri), a Maria Veronica Rossi (prima dei non eletti alle europee e responsabile provinciale dei Giovani del Carroccio), e a Veronica Di Ruscio, ex assessore comunale di Sora. Poi resta da capire cosa succederà in Forza Italia, visto che alle provinciali i due subcommissari Adriano Piacentini e Rossella Chiusaroli sono su posizioni diverse: il primo sostiene Riccardo Mastrangeli, la seconda è posizionata su Luigi Germani. Entrambi potrebbero essere in campo alle regionali. Tra gli altri nomi c'è quello di Samuel Battaglini. Naturalmente tutti gli altri partiti metteranno in campo candidati nella lista. Alle regionali non è previsto il ballottaggio. Ogni partito concorre per conto proprio e per esprimere la preferenza bisogna scrivere nome e cognome del candidato sulla scheda. Sono elezioni nelle quali hanno una grande importanza sia il voto di opinione che il radicamento nel territorio. Sul piano politico la posta in palio è altissima: il centrodestra punta ad un successo che manca dal 2010, quando vinse Renata Polverini. Il centrosinistra vuole difendere una roccaforte.