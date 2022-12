«Continuiamo a leggere sulla stampa che alle elezioni per la presidenza della Provincia Azione sosterrà il sindaco di Sora Luca Di Stefano. Francamente non c'è stata alcuna riunione del partito e quindi non so chi stia dando per scontata questa linea». Così Alessandra Sardellitti, assessore al Comune di Frosinone e capolista di Azione alle amministrative di giugno.

Rileva Sardellitti: «Quello che posso dire per certo è che a Frosinone Azione non farà mancare il proprio sostegno al sindaco Riccardo Mastrangeli». Alle provinciali votano sindaci e consiglieri. Nel capoluogo c'è Mauro Vicano, che alle elezioni si è presentato come candidato sindaco, appoggiato da due liste civiche e da Azione. Non è nel partito di Carlo Calenda ma sostiene Alessandra Sardellitti in giunta. E ha firmato per la candidatura alla presidenza della Provincia di Riccardo Mastrangeli, con il quale raggiunse un accordo al ballottaggio.

Argomenta Alessandra Sardellitti: «Ho come la sensazione che in Ciociaria qualcuno dia per assodato che Azione debba stare nel centrosinistra. Mi pare che a livello nazionale il partito si stia caratterizzando per una completa autonomia. Fra l'altro le provinciali sono un'elezione di secondo livello e a votare sono gli amministratori. Ci sono tre candidature alla presidenza e le alleanze mi sembrano molto variabili. Per il gruppo di Azione di Frosinone è Riccardo Mastrangeli il candidato migliore e infatti voteremo per lui. Per il resto l'auspicio è che si discuta all'interno del partito la linea politica». A sostegno di Luca Di Stefano ci sono sindaci come Massimiliano Quadrini (Azione) e Adamo Pantano (Italia Viva). Ma anche nel Terzo Polo ci sono diverse indicazioni. Come nel centrodestra e nel Pd».