La direzione regionale del Pd ha approvato, con un solo voto contrario, la relazione del segretario Bruno Astorre e quindi la proposta di Alessio D'Amato come candidato presidente della Regione. Erano presenti 34 membri su 50. Adesso si tratta di effettuare il secondo step, quello di costruzione della coalizione. D'Amato ha l'appoggio del Terzo Polo. Resta da capire cosa faranno Sinistra Italiana ed Europa Verde e se eventualmente si celebreranno le primarie. Chiuso il discorso con i Cinque Stelle.

Il segretario regionale del Pd Bruno Astorre ha detto: «Lombardi avrebbe rimescolato le carte se Conte avesse fatto il minimo accenno rispetto a quello che ha detto lei. A me i Cinque Stelle hanno sempre spiegato che la decisione era nazionale. Roberta Lombardi, che è una delle assessore che ho più stimato insieme a Valentina Corrado, ha espresso politicamente una posizione personale ma che non è quella del M5S». E ancora: «Con quello che è accaduto soprattutto con Giuseppe Conte, che ha deliberatamente mandato al macello due anni di ottima amministrazione e se ne deve prendere tutte le responsabilità, se ci fossero le primarie auspico che il Pd vada con un'unica candidatura». Ha affermato quindi Astorre: «Sinistra e Verdi hanno qualche perplessità sulla vicenda dell'allargamento della coalizione al Terzo Polo, non tanto sul candidato». Rilevando altresì: «D'Amato non è assolutamente un'imposizione di Calenda, perché si è proposto come candidato già da maggio scorso. È proprio il Pd che propone la candidatura di D'Amato con l'obiettivo di allargare la coalizione».

Sara Battisti, vicesegretario regionale del Pd, ha notato: «Oggi siamo in campo con una candidatura forte e autorevole, senza precluderci la possibilità di interloquire con gli alleati per valutare lo strumento delle primarie se e solo se queste rappresentano un valore aggiunto capace di favorire l'allargamento della coalizione». Mauro Buschini, consigliere regionale del Pd, dichiara: «La direzione regionale del Partito Democratico ha indicato Alessio D'Amato candidato presidente della Regione Lazio. Ora tutti in campo con una coalizione ampia per vincere e continuare il cambiamento di questi anni».