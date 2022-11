Domani si terrà la riunione della direzione regionale del Partito Democratico, nel corso della quale si capirà di più sulle prossime tappe per arrivare alla definizione dell'alleanza.

Il rebus primarie

Il candidato alla presidenza del Partito Democratico è l'assessore alla sanità Alessio D'Amato, che avrà il sostegno pure del Terzo Polo formato da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi. Domani il segretario regionale dei Dem Bruno Astorre proporrà il suo nome direzione per il via libera definitivo. Più complicato invece convincere Europa Verde di Angelo Bonelli e Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni. Ieri il Corriere della Sera ha pubblicato una dichiarazione proprio di Angelo Bonelli (Alleanza Verdi Sinistra). Questa: «Si fanno dettare la linea da Calenda che, dopo aver fatto saltare la coalizione alle politiche consegnando il Paese alla destra, viene a dare lo stesso contributo da demolition man anche nel Lazio. Non ho niente contro D'Amato, lo stimo, ma penso che dovrebbe avere un sussulto». Mercoledì Astorre dovrebbe incontrare i leader di Europa Verde e Sinistra Italiana. In un'intervista a La Repubblica Bruno Astorre ha affermato a proposito delle primarie: «Se servono a tenere tutti insieme sono uno strumento utilissimo, siamo assolutamente disponibili a celebrarle. Ma il centrosinistra si tiene unito sulle cose da fare, partendo dalla valorizzazione di quanto è stato fatto dal consiglio regionale e dalla giunta Zingaretti in questi dieci anni. Nicola lascia una Regione decisamente migliore di come l'ha trovata. Vogliamo riportare il Lazio ai tempi cupi del dissesto della sanità? Noi no. Vogliamo continuare a vincere».

E ancora: «La linea del Pd regionale sarà decisa in direzione. Io proporrò D'Amato e ci atterremo a quanto delibererà. L'evento di D'Amato (ndr: al Teatro Brancaccio) era un resoconto della sua attività, alle primarie si era già candidato da tempo. Il Pd era ampiamente rappresentato visto che c'eravamo io come segretario del Pd Lazio e il sindaco di Roma. Zingaretti e Leodori D'Amato li ha ringraziati, d'altronde l'ottimo lavoro che ha svolto soprattutto in tema Covid è stato portato avanti in seno alla giunta Zingaretti». Una sottolineatura, quella di Astorre, derivante dal fatto che si era notata, alla manifestazione di D'Amato, l'assenza di Nicola Zingaretti e Daniele Leodori». Nel centrosinistra il sentiero è stretto e non sarà semplice tenere dalla stessa parte Azione-Italia Viva e Sinistra Italiana e Verdi per l'Europa. Nonostante in questi anni la giunta di Nicola Zingaretti sia stata sostenuta da tutte queste forze politiche e anche dal Movimento Cinque Stelle. Va pure aggiunto comunque che alle elezioni del 2018 i pentastellati si erano presentati per conto proprio, con Roberta Lombardi candidata alla presidenza della Regione Lazio. Il sistema elettorale è a turno unico e la situazione politica è molto cambiata, come emerso dal voto per Camera e Senato dello scorso 25 settembre.

I Cinque Stelle

La linea dettata dal leader del Movimento Giuseppe Conte era stata già netta. Poi, alla presentazione del libro di Goffredo Bettini, Conte ha ribadito: «Il Movimento Cinque Stelle era disponibile a costruire un'alleanza con il Pd nel Lazio ma i democratici hanno preferito scegliere l'interprete già designato da Calenda. Ricordo di avere detto al Pd che il candidato lo decideremo insieme, ma sulla base di quello che risulterà sulla base di una valutazione comune il miglior interprete del programma. Invece si è preferito scegliere l'interprete già designato da Calenda. Benissimo! Benissimo!». Aggiungendo: «Però non possiamo perdere l'anima. Per questo dico che non possiamo metterci con Renzi che chiede il referendum sul reddito di cittadinanza. Non possiamo metterci con Calenda che invoca la militarizzazione per i rigassificatori. Non è la nostra storia».

Da parte dei Democrat sono arrivati segnali altrettanto inequivocabili. Sia Alessio D'Amato che Bruno Astorre hanno affermato che il termovalorizzatore di Roma non ha mai fatto parte e non farà parte dei programmi della Regione. Al Corriere della Sera Astorre ha aggiunto: «È la favola del lupo e l'agnello, un errore culturale di Giuseppe Conte che rompendo con il Pd nel Lazio pensa di guadagnare consensi a livello nazionale. La storia di Fratelli d'Italia, che è sempre stata all'opposizione per poi andare al voto con il centrodestra unito, dimostra il contrario». Le distanze politiche tra Pd e Movimento Cinque Stelle appaiono siderali e quindi incolmabili. Ma i colpi di scena sono all'ordine del giorno.

Il centrodestra

Chiara Colosimo è considerata l'elemento di punta di Fratelli d'Italia. In questi anni, come consigliere regionale, si è distinta costantemente. Adesso è stata eletta deputata a Montecitorio e la sensazione è che intenda proseguire nel cammino parlamentare. Ragione per la quale per il partito di Giorgia Meloni in prima fila ci sono due nomi altrettanto autorevoli: un parlamentare esperto del calibro di Fabio Rampelli e il presidente nazionale della Croce Rossa Francesco Rocca. Naturalmente il centrodestra nel Lazio vuole vincere. Intanto per spezzare l'egemonia del centrosinistra che dura da dieci anni. In secondo luogo l'importanza strategica del Lazio è evidente a tutti. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sanno che condizioni del genere difficilmente si ripeteranno. Nel senso che il Campo Largo è franato e che la sconfitta alle politiche fatica ad essere assorbita dal Partito Democratico. Indicare il presidente della Regione Lazio sarebbe una ulteriore spallata ai Democrat. La parola d'ordine è unità.