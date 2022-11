"Questa sera nel capoluogo una riuscita presentazione per il mio libro "Ripartenza o Apocalisse", con prefazione di Gennaro Sangiuliano, oggi ministro della cultura. A distanza di un anno, più attuale che mai. Oggi, come ieri l'Italia affronta un'emergenza, che non è più, o solo il Covid, ma il conflitto Russo-Ucraino, con conseguente crisi energetica ecc. Ne abbiamo parlato a Frosinone con il sindaco Riccardo Mastrangeli, l'assessore al centro storico Magliocchetti, i consiglieri Testa e Bortone, ed una platea di cittadini ed amministratori attenti che hanno stimolato il dibattito sulle sfide che attendono il nostro Paese, e quindi il neo governo di Centrodestra". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).