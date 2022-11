"Siamo quello in cui crediamo": un grande evento per l'apertura della campagna elettorale di Sara Battisti per le prossime elezioni regionali. In una sala piena, al Cotonificio di Frosinone, insieme alle tante figure politiche e istituzioni presenti, il compagno di Sara Battisti, Albino Ruberti, e il presidente del Consorzio industriale unico Francesco De Angelis. Presenti anche gli altri due candidati dem alle regionali Mauro Buschini e Antonio Pompeo.

"Stasera narriamo una storia bellissima - ha detto Battisti - Raccontiamo questi cinque anni di lavoro fatto insieme alle tantissime persone che oggi sono qui. Racconteranno le idee, che poi sono diventate progetti e infine realtà, con lo spirito di chi crede che il Partito democratico debba ritornare a fare questo", ha aggiunto. Inevitabile, poi, il riferimento alla fase complessa che il Pd sta vivendo, dopo la dura sconfitta alle elezioni politiche. "Dopo le politiche e con le elezioni regionali davanti siamo in una fase molto complicata - ha commentato - E stasera voglio anche lanciare un messaggio a tutte le forze politiche con le quali abbiamo lavorato in questi dieci anni di amministrazione Zingaretti. Perché sono i cittadini che ci chiedono di continuare su questa strada, per l'impegno che abbiamo messo e perché abbiamo dimostrato di saper cambiare le cose", ha concluso Sara Battisti.