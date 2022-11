Pronto soccorso e Polveriera restano i temi centrali della competizione elettorale ad Anagni. Mancano pochi mesi al ritorno alle urne per scegliere il successore del sindaco Daniele Natalia, ma intento l'atmosfera si va surriscaldando. Nell'agone politico che vede già schierate alcune coalizioni, tornano a farsi vivi i nostalgici dell'Edera, garantendo una lista del Partito Repubblicano che ad Anagni navigava oltre il 20% sotto la guida di Alberto Cocchi.

Come è noto, oltre ai problemi ambientali, in città tiene banco la carenza dei servizi sanitari, strettamente collegata all'inquinamento e alle infrastrutture fatiscenti. I rappresentanti del risorto Pri annunciano il ricorso alla Corte dei Conti, unico organismo che sembra interessato alle vicende poco chiare del territorio anagnino, relativamente alla mancata attuazione di un progetto promosso dalla Asl regionale intorno all'anno Duemila, quindi oltre venti anni fa. Una iniziativa che avvia così l'azione politica dei repubblicani.