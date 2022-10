«In queste ore ho scritto ai segretari e alle segretarie dei circoli del Partito democratico della Federazione di Frosinone. I mesi che ci aspettano ci vedranno affrontare importanti appuntamenti elettorali in cui il Pd dovrà essere presente e competitivo». Così Luca Fantini, segretario della federazione provinciale del Partito Democratico. L'agenda politica dei prossimi mesi è zeppa di appuntamenti importanti: presidenza della Provincia, regionali, poi le comunali in diversi centri. Tra i quali Anagni, Ferentino, Fiuggi. Contemporaneamente ci sarà la stagione congressuale nazionale del Pd.

Luca Fantini riprende il discorso e afferma: «Nel contempo, saremo impegnati in un attento e profondo confronto interno in vista dell'imminente apertura della fase congressuale nazionale, per la quale vogliamo offrire un nostro concreto contributo». Sottolinea il segretario provinciale dei Democrat: «È assolutamente necessario che il nostro dibattito non si esaurisca con la Direzione provinciale, ma che coinvolga davvero e fino in fondo le nostre iscritte, i nostri iscritti e tutto il gruppo dirigente provinciale. Nelle prossime settimane saremo di nuovo in tutta la provincia, nelle sezioni e tra le persone, per costruire un'alternativa alla destra e per mettere il territorio al centro della nuova fase del Pd».