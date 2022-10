«Delle oltre 330.000 domande presentate nei primi tre mesi dal via del Bonus Psicologo, il 60% arriva da under 35: quanto emerge dai dati forniti dall'Inps è l'ennesimo segnale inequivocabile che - insieme alle donne - i giovani sono stati i più colpiti dalla pandemia. Grazie alla lungimiranza di Filippo Sensi siamo intervenuti subito su questo disagio - incrementato da distanziamento e isolamento sociale - ma i numeri parlano chiaro e il tema richiede soluzioni complesse.

In Regione Lazio - dove sono state registrate tra le più alte percentuali di richieste del bonus - abbiamo fatto la nostra parte con la misura AiutaMente che con 10.9 milioni di euro ha rappresentato la più grande azione di screening e intervento di primo livello in Italia su questi temi, investendo sul bonus regionale ma anche il potenziamento dei servizi territoriali e scolastici. La scorsa settimana abbiamo approvato il progetto per la promozione del benessere della persona e l'accesso ai Consultori Familiari che, con una dotazione finanziaria di quasi 1 milione di euro a favore delle Asl del Lazio, si propone di intercettare all'origine il malessere giovanile. È urgente continuare ad investire e intervenire sulla prevenzione». Così in una nota Eleonora Mattia, presidente della nona Commissione politiche giovanili Consiglio regionale Lazio.