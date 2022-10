La presa d'atto della nomina del presidente, avvenuta su designazione del governatore della Regione Lazio e quella dell'elezione del consiglio di amministrazione insieme al collegio dei sindaci revisori dei conti è fissata per domani, lunedì 24 ottobre, e si preannuncia come un rito liberatorio che consentirà finalmente al Consorzio Industriale del Lazio, nella sua nuova forma di ente unico regionale, di cominciare a lavorare.

La situazione

Ma l'assemblea generale dei 111 soci del Consorzio presieduto da Francesco De Angelis ha l'aria di essere anche l'avvio di una rivisitazione dei rapporti di forza tutta interna alle associazioni di categoria che rappresentano il territorio del Lazio, e con questo anche la parte sud con le due province di Latina e Frosinone.

È quello che suggerisce la vistosa assenza dal Consiglio di amministrazione di un rappresentante della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, l'ente presieduto da Giovanni Acampora, che con il suo 11% di rappresentanza è di fatto il socio detentore della maggioranza relativa in seno al Consorzio Industriale; tradotto, si tratta del socio più importante della compagnia. Ciò nonostante, come peraltro aveva sottolineato a suo tempo lo stesso Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina battendo i pugni per reclamare lo spazio di cui la Camera del Lazio sud avrebbe di diritto, l'ente guidato da Acampora non sembra destinato a fare il proprio ingresso nel Cda.

Ci si difende sostenendo che la presenza di Cosimo Peduto (presidente uscente del Consorzio Industriale di Latina e dunque membro di diritto del Cda) è comunque un posto per la Camera di Commercio di Frosinone e Latina, ma è un fatto che il seggio a suo tempo reclamato da Acampora è finito a Maurizio Tarquini, Direttore generale di Unindustria Lazio, e a spingere forte su questa scelta sarebbe stata Unioncamere Lazio, ente che attualmente è in liquidazione nelle mani esperte del professor Alfonso Celotto, e che dunque potremmo definire un ente defunto o inesistente, comunque sciolto.

Qualunque sforzo si voglia affrontare per cercare di comprendere la logica di questa nomina, benché l'indicazione di Tarquini sia stata fatta quando Unioncamere Lazio non era stata ancora sciolta, la spiegazione che meglio di altre riesce a dare contezza di quello che sta accadendo nel complesso universo dell'associazionismo produttivo del Lazio, è quella che vede il Presidente della Camera di Commercio della parte meridionale della regione destinatario di un altolà che non promette niente di buono. Un avvertimento che di fatto si trasferisce all'intera Camera di Commercio di Frosinone e Latina, e che più di qualcuno, nell'una e nell'altra provincia, mostra di non gradire e fatica ad ingoiare senza reagire.

Il nodo del contendere

Dove sta la falla? La prima è probabilmente quella rappresentata da una fase che ha fatto registrare un calo di affezione attorno alla scommessa dell'unificazione delle Camere delle due province del Lazio sud, esperienza che dopo un avvio scoppiettante, peraltro contrassegnato dalla clamorosa affermazione di Giovanni Acampora sull'altro candidato, il ciociaro Marcello Piagliacelli, sembra essersi infilata nel cul de sac degli incarichi e della gestione degli equilibri di sottogoverno piuttosto che puntare all'obiettivo di far volare alto un ente alla sua prima esperienza unitaria tra due province che hanno un estremo bisogno di una politica forte e ambiziosa, capace di trasformare la parte in assoluto più produttiva dell'intera regione, cioè le due province ciociara e pontina, nel volano economico e politico del Lazio, sottraendola, e questa è la seconda falla, dal ruolo di periferia dell'impero romano.

Un ruolo che sta stretto all'establishment pontino, ma soprattutto a quello ciociaro, che in anni relativamente recenti ha conosciuto e vissuto la stagione della rappresentanza forte e in grado di sostenere sui tavoli romani la causa delle scelte in favore del territorio della provincia di Frosinone.

Dall'unione con Latina, e questo non vale soltanto per la Camera di Commercio ma anche per l'ormai molteplice panorama di realtà che si presentano sotto la sola bandiera del Lazio sud, ci si aspettava non soltanto un rigurgito di sano orgoglio territoriale, ma anche dimostrazioni di forza politica in grado di ripristinare gli equilibri sempre spezzati in favore degli interessi di Roma.

Soltanto chiacchiere? A Frosinone qualcuno ha cominciato a domandarsi se sia valsa la pena privilegiare la presidenza pontina emarginando la figura di Marcello Pigliacelli, che al netto di alcune sue intemperanze caratteriali che lo rendono "difficile da maneggiare", non ha mai dimenticato di tenere alta l'attenzione sulla mission di promuovere e sostenere sempre e comunque la causa dell'interesse ciociaro. E se qualcuno deve averlo considerato troppo ciociaro per potergli affidare il compito di occuparsi anche della provincia di Latina, oggi la domanda che alcuni si pongono è invece quella sulle attitudini mostrate da Giovanni Acampora a sostenere la causa ciociara insieme a quella pontina.

Dove si concentra la strategia che ha voluto spegnere gli ardori camerali confezionando una governance del Consorzio Industriale del Lazio che registra l'assenza dell'ente di Acampora dal Consiglio di amministrazione, assenza soltanto in parte compensata con la presenza di Salvatore Di Cecca alla Presidenza del collegio dei sindaci revisori dei conti?

Non c'è da girarci troppo intorno. Se Tarquini passa con il voto delle Camere di Commercio di Roma e del Lazio nord Viterbo-Rieti, è segno che a decidere è stata Roma. La stessa Roma che un paio di anni fa aveva sostenuto la candidatura di Acampora per togliersi di torno Marcello Pigliacelli, adesso rimette le mani sul territorio del Lazio sud per convolare a nozze con altri scenari territoriali, ma sempre e comunque sotto le insegne del predominio romano sulle province, eterne Cenerentole, eterne periferie dell'impero.