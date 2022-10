È il quinto punto all'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale fissato oggi alle ore 18.30, in seconda convocazione. Parliamo della presentazione del programma di governo, a norma dell'articolo 53 dello statuto comunale. Sarà naturalmente il sindaco Riccardo Mastrangeli ad illustrarlo. Sono trascorsi quasi quattro mesi dalla vittoria al ballottaggio, ma la campagna elettorale per le politiche ha catalizzato l'attenzione nei mesi estivi e anche dopo. Gli altri argomenti riguardano la ratifica di alcune deliberazioni di giunta. Poi c'è l'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2021 del Comune. Sarà l'assessore alle finanze Adriano Piacentini a parlare del tema. Ma torniamo al programma di governo, che coincide con quello elettorale.

Il percorso

Ha scritto Riccardo Mastrangeli nel documento: «Nel prossimo futuro sarà quindi a disposizione dell'ente un fondo di oltre quattro milioni l'anno da destinare al potenziamento dell'organico, alla manutenzione e al sociale. A ciò vanno aggiunti gli interventi programmati e finanziati, come quello per la riqualificazione dei Piloni e la pedonalizzazione di largo Turriziani, o l'intero restyling della stazione ferroviaria e della zona Scalo». Aggiungendo: «Con i fondi della rigenerazione sarà completata la rivoluzione urbanistica - intesa come la pianificazione del territorio che migliora la qualità della vita di chi vi abita - della città, attraverso la metropolitana di superficie, la definitiva soluzione alla questione dell'ascensore inclinato con il raddoppio della linea, un centro polifunzionale dedicato alla cultura, la riqualificazione del Nestor e del Vittoria, i due teatri comunali, il potenziamento della mobilità alternativa con le aree di scambio dedicate, l'implementazione del sistema delle ciclabili e la riqualificazione di Selva Piana, che include l'adeguamento di quello che diventerà il terzo teatro di proprietà comunale: il Colapietro».

Mobilità sostenibile

Si legge nel testo: «Le corsie ciclabili sono opere che favoriscono una ricucitura dei quartieri della città e una vera mobilità alternativa. Sono già 20 i chilometri del sistema integrato di piste ciclabili, tra realizzate e appaltate». Questa naturalmente era la situazione in campagna elettorale, quando Mastrangeli era candidato. Da quando è stato eletto sindaco alcune corsie ciclabili sono operative. Nel programma figurano altresì: «Colonnine di ricarica elettrica distribuite su tutto il territorio comunale; incremento isole pedonali (in aggiunta a quelle domenicali già attivate dall'Amministrazione Ottaviani con "A passeggio per due km" e aree pedonali); implementazione dei servizi di parcheggio di scambio».

Città Solidale

Per quanto concerne il progetto Solidiamo, confermata la suddivisione in "FormaAzione" per gli studenti del capoluogo e "Anchise" per gli anziani. Si legge: «Proseguiremo con il taglio delle indennità di funzione di sindaco, assessori, presidente del consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, con cui erogare borse di studio e premi in favore degli alunni meritevoli delle scuole medie e superiori di Frosinone e realizzare attività culturali a favore degli anziani e delle persone con disabilità». Il tema è stato oggetto di dibattito nelle scorse settimane. Verrà definito a gennaio: l'orientamento è quello di proseguire, con una diminuzione del "taglio" delle indennità. Dal 50% al 30-35%.

Lavori pubblici

Nel programma si sottolinea: «Intervento cardine del progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (per il quale l'Amministrazione Ottaviani è risultata assegnataria di un finanziamento di complessivi 17.995.818,81 euro) è quello inerente alla riqualificazione di piazzale Kambo». Relativamente alla "Nuova piazza allo Scalo" si rileva: «La riqualificazione e messa in sicurezza dell'area stazione prevedono, tra l'altro, lavori di arredo urbano, aree verdi e retroilluminazione da terra. Tra le altre cose, negli interventi appare la pedonalizzazione dell'intera superficie antistante l'edificio viaggiatori mediante l'eliminazione della viabilità di transito che attualmente separa lo stesso dalla piazza, e la rivisitazione dell'intero sistema di viabilità dell'area».

Centro storico

I cardini sono le "Opere già programmate e finanziate: Piloni City e nuova piazza di largo Turriziani". Il programma elettorale recita: «Il progetto Piloni City prevede l'utilizzo dei volumi esistenti, senza l'aggiunta di un solo metro cubo in più. Le arcate storiche saranno recuperate, messe in sicurezza e valorizzate». Poi: «Il secondo intervento di riqualificazione idrogeologica riguarda largo Turriziani. Prevista l'eliminazione del marciapiede dell'affaccio sui Piloni stessi, mentre la superficie di calpestio sotto il monumento a Turriziani verrà resa omogenea, con una rivisitazione dello spazio tale da permettere la realizzazione di eventi all'interno del piccolo anfiteatro così ricavato». La presentazione del programma avrà sicuramente pure dei risvolti politici. Una prova del nove sia per la maggioranza che per le opposizioni.