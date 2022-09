Nominate le commissioni permanenti. Ieri il Consiglio comunale si è riunito a palazzo Munari e ha approvato all'unanimità l'istituzione di nove commissioni permanenti ordinarie e tre commissioni speciali. Una seduta consiliare rapida, tempi brevi a significare che «il presidente del Consiglio insieme a tutti i capigruppo, hanno lavorato bene nella scelta dei membri delle commissioni – ha detto l'assessore Danilo Magliocchetti con delega ai rapporti al Consiglio comunale – C'è voglia di mettersi subito al lavoro». In aula pochi gli assenti. Della maggioranza non c'erano Cinzia Fabrizi e Pasquale Cirillo; tra i banchi dell'opposizione, invece, mancavano Norberto Venturi e Fabrizio Cristofari.

Aperta la seduta il consigliere dell'opposizione Angelo Pizzutelli (Pd) è intervenuto in merito alla scelta delle commissioni permanenti. Pizzutelli ha sottolineato che nella nona commissione è inserita la materia della mobilità urbana, simile alla disciplina della viabilità, traffico e protezione civile presente nella commissione sette. Quindi ha chiesto spiegazioni sul perché le discipline in questione non siano state accorpate. A rispondere il sindaco Riccardo Mastrangeli che ha spiegato che le materie in questione «sono due aspetti simili negli approcci, ma diversi nella finalità». E quindi la scelta di inserirle in due commissioni distinte. Approvata l'istituzione delle commissioni, il presidente Massimiliano Tagliaferri ha sciolto la seduta.

«Buon lavoro ai componenti delle nove commissioni ordinarie e delle tre commissioni dedicate a temi considerati di estrema importanza da parte dell'amministrazione e per questo denominate speciali - ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli - Il lavoro dei consiglieri sarà fondamentale per contribuire allo svolgimento di funzioni di indirizzo e verifica dal punto di vista politico e amministrativo. Approfondendo tutte le materie trattate dall'assise civica nell'interesse della collettività».

Le commissioni sono pronte per iniziare i lavori. A breve si riuniranno e il prossimo passo sarà eleggere i rispettivi presidenti e vice. «Sono tutte commissioni di alto profilo – ha affermato l'assessore Magliocchetti – in cui, al loro interno, sono stati inseriti consiglieri competenti. Le commissioni lavoreranno fin da subito e sono sicuro che faranno un'ottimo lavoro. La sinergia che si è creata tra tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione è segno che c'è una volontà comune di lavorare per il bene della città».